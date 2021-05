Far Cry 6 – pokaz rozgrywki już dziś. Sprawdź, jak oglądać

Pierwszy pokaz rozgrywki z Far Cry 6 już dziś. Sprawdź, kiedy i jak oglądać.

Ubisoft długo kazała nam czekać na pierwsze konkretne informacje o Far Cry 6. Przypomnijmy, że początkowo produkcja ta miała zadebiutować już 18 lutego tego roku, ale francuski producent przesunął datę premiery. Obecnie nie wiemy dokładnie, kiedy zadebiutuje najnowsza odsłona serii Far Cry. Wiemy za to, że już dziś przyjdzie nam zobaczyć pierwszy gameplay z gry.

Kiedy odbędzie się pokaz rozgrywki z Far Cry 6?

Ubisoft ujawnił w tym tygodniu, że już dziś - 28 maja, o godzinie 18:30 czasu polskiego odbędzie się pokaz z rozgrywki w Far Cry 6.

Gdzie można obejrzeć transmisję z gameplay'em z Far Cry 6?

Dzisiejsza prezentacja będzie dostępna na oficjalnym kanale Ubisoftu w serwisie YouTube.

Jak długo będzie trwał pokaz Far Cry 6 i co zobaczymy?

Niestety Ubisoft nie ujawnił jak długi będzie dzisiejszy pokaz Far Cry 6. Możemy się jednak spodziewać, że czeka na nas przynajmniej kilkanaście minut czystego gameplay'u i mnóstwo nowych informacji. Czy dowiemy się kiedy ostatecznie zadebiutuje gra? Możliwe, że tę wiadomość francuski producent pozostawi na inną okazję. Warto przypomnieć, że Ubisoft zapowiedział już swoją obecność podczas targów E3 2021 (12 -14 czerwca).

