Far Cry 6 z datą premiery i pierwszym gameplay'em! To może być gra roku

Far Cry 6 wreszcie otrzymał pierwszy materiał z rozgrywki. Było na co czekać.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ubisoft zaprezentował nam dzisiaj pierwszy pokaz rozgrywki z długo wyczekiwanej produkcji - Far Cry 6. Dzisiejszy gameplay skupił się głównie na prezentacji głównego bohatera i narzędzi mordu, którymi przyjdzie nam walczyć w grze.

To jednak nie wszystko. Na sam koniec prezentacji Ubisoft postanowił nas solidnie zaskoczyć i ujawnił, że w Far Cry 6 zagramy już 7 października tego roku!

Poniżej możecie lepiej poznać również głównego protagonistę gry - Dani Rojas. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, gracze będą mogli wybrać płeć bohatera.

Przypomnijmy Far Cry 6 zabierze nas na fikcyjną, tropikalną wyspę - Yara, na której niepodzielną władzę sprawuje bezwzględny dyktator - Anton Castillo (w tej roli Giancarlo Esposito) oraz jego syn - Diego. Brutalne rządy wspomnianej dwójki doprowadzają do wybuchu rebelii, do której dołączy nasz bohater - Dani Rojas.

Far Cry 6 zmierza na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S.

