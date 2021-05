Far Cry 6 z największą mapą w historii? Zobacz, jak wygląda

Far Cry 6 doczekał się niedawno pierwszego oficjalnego pokazu z rozgrywki. Tym razem możemy zobaczyć jak duża będzie mapa w nadchodzącej produkcji firmy Ubisoft.

Ubisoft postanowił wreszcie przerwać milczenie w kwestii Far Cry 6. W miniony piątek francuski producent zaprezentował nam nie tylko pierwszy gameplay, ale zdradził również datę premiery gry. Przy okazji mogliśmy przyjrzeć się nowym bohaterom produkcji.

Far Cry 6 to jedna z najbardziej oczekiwanych gier roku. Gracze pokochali poprzednie odsłony serii m.in. za ogromne mapy, po których mogliśmy się poruszać na różne sposoby. Nie inaczej będzie tym razem. Jak wynika z opublikowanego zdjęcia mapy z Far Cry 6, fikcyjna wyspa Yara zaoferuje nam trzy główne obszary znacznie różnice się od siebie pod względem ukształtowania tereny.

Północny obszar charakteryzować się będzie licznymi wzniesieniami i pagórkami. Centralna część wyspy to z kolei najbardziej zalesiony teren Yary. Na północy z kolei możemy się spodziewać dużych, otwartych i pustynnych przestrzeni. Jak widać na załączonym poniżej zdjęciu, będziemy mogli odkryć również niewielką wysepkę opodal Yary.

Far Cry 6 z całą pewnością zaoferuje nam ogromną mapę, miejmy nadzieję, że również wypełnioną po brzegi aktywnościami.

