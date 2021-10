Far Cry 6 z poważnymi problemami, gra zostanie zakazana?

Seria Far Cry zdecydowanie nie jest skierowana dla najmłodszych graczy. Okazuje się, że ostatnia odsłona serii przekroczyła, według niektórych, dopuszczalne normy.

fot. Ubisoft

Najnowsza produkcja Ubisoft nie storni od trudnych tematów i przemocy. Nie jest to zresztą w historii serii Far Cry nic nadzwyczajnego. Tortury, nadużywanie alkoholu i narkotyków czy wreszcie setki, a może nawet tysiące istnień, które kończą swój żywot z rąk graczy to już standard. W najnowszej odsłonie cyklu gracze udają się na fikcyjną wyspę Yara, która inspirowana jest, po części, kubańską kulturą. Twórcy postanowili wiernie oddać tamtejsze zwyczaje, dlatego też w grze pojawiła się ciekawa mini-gra - walki kogutów, o której zresztą pisaliśmy w naszej recenzji. To właśnie ten element produkcji został zauważony i zganiony przez przedstawicieli organizacji PETA działającej na rzecz ochrony życia i zdrowia zwierząt. PETA domaga się usunięcia tego elementu z gry bądź zastąpienia go inną, mniej brutalną aktywnością. W przeciwnym razie grozi daleko idącymi konsekwencjami.

fot. Maciej Persona / PCWorld.pl

Warto tu jednak podkreślić, że Far Cry 6 już wcześniej uzyskał rating choćby ESRB. Co więcej, wydaje się, że osoby z PETA odpowiedzialne za zgłoszenie nie miały styczności z grą, a swoją wiedzę czerpią z publikacji w internecie. Skąd te przypuszczenia? Po pierwsze - mini-gra związana z walkami kogutów jest odpowiednio przejaskrawiona (i na myśl przywodzi choćby klasyczne bijatyki). Po drugie, podczas starć koguty nie krwawią, nie widać również żadnego uszczerbku na ich zdrowiu. Wreszcie, na koniec walki pokonany kogut nie ginie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Far Cry 6 możemy swobodnie polować na wiele innych gatunków zwierząt, to zgłoszenie PETA tym bardziej zaskakuje.

Ubisoft nie zareagował jeszcze oficjalnie na oskarżenia PETY, ale warto również pamiętać, że na Kubie, która była jedną z inspiracji do stworzenia Yary, walki kogutów nie tylko wciąż się odbywają, ale są tam w pełni legalne. Jest to element bogatej, kubańskiej kultury.

