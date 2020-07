Far Cry 6 z wyjątkową edycją kolekcjonerską

Ubisoft zaprezentował edycję kolekcjonerską Far Cry 6, w której znajdziemy m.in. miotacz płomieni.

Francuski producent oficjalnie zaprezentował wczoraj najnowszą odsłonę serii Far Cry. To jednak nie koniec informacji powiązanych z grą. Ubisoft ujawnił zawartość wszystkich edycji specjalnych Far Cry 6, w tym niezwykle bogatej "kolekcjonerki", która zawierać będzie miotacz ognia.

Far Cry 6 dostępny będzie w trzech specjalnych wersjach: Złotej, Ultimate oraz Kolekcjonerskiej. Pierwsza z nich zaoferuje nam dodatkowo przepustkę sezonową, na którą składać się będą trzy duże dodatki DLC. Edycja Ultimate (oprócz season pass) zostanie wzbogacona o wyjątkowe pojazdy i elementy do personalizacji postaci.

Najciekawiej zapowiada się oczywiście Edycja Kolekcjonerska, której głównym elementem jest replika broni z gry - "Tostadora" (miotacza ognia). Co ciekawe, gadżet ten otrzymamy w kilku częściach i będziemy musieli zmontować go samodzielnie. W skład "kolekcjonerki" wejdą również:

Kolekcjonerskie pudełko

Przepustka sezonowa

Steelbook

Album z grafikami z gry

Zestaw 10 nalepek

Breloczek z psem o imieniu Chorizo

Mapa

Ścieżka dźwiękowa z gry

Cyfrowe dodatki

Far Cry 6 Edycja Kolekcjonerska

Niestety, aby stać się posiadaczem tej "wypasionej" edycji, trzeba się liczyć z wydatkiem na poziomie 860 złotych.

Far Cry 6 zadebiutuje 18 lutego 2021 roku na: PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

