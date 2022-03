Far Cry 6 za darmo! Na wypróbowanie gry mamy tylko kilka dni

Każdy, kto nie miał jeszcze okazji zagrać w najnowszą odsłonę Far Cry, będzie mieć teraz taką możliwość. Ubisoft postanowił zorganizować darmowy weekend z Far Cry 6. Gra będzie dostępna całkowicie bezpłatnie na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Gra znajdzie się w darmowych oknie od 24 do 27 marca. Już teraz można rozpocząć pobieranie plików.

Każdy, kto po darmowym weekendzie zdecyduje się na zakup pełnej wersji, będzie mógł kontynuować przygodę w miejscu, w którym skończył trial.

Co więcej, Ubisoft ogłosił także specjalne wydarzenie związane ze Stranger Things. Wszyscy gracze będą mogli sprawdzić darmowe DLC, w którym główny bohater zmierzy się z zupełnie nowym zagrożeniem.

