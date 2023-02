Far Cry 7 – data premiery, wiadomości, ciekawostki. Sprawdź, co już wiemy o kontynuacji kultowej serii

Według najnowszych informacji Far Cry 7 jest już w produkcji. Czego możemy spodziewać się po kolejnej odsłonie kultowej serii?

Seria Far Cry miała swoje wzloty i upadki. Nie da się jednak ukryć, że obecnie wpadła ona w podobny kryzys, który dotknął inną kultową serię Ubisoftu – Assassin's Creed, po premierze Syndicate. Wówczas francuski producent zrobił sobie dłuższą przerwę z cyklem i powrócił z bardzo udanym Origins. Far Cry 6 – ostatnia odsłona popularnej serii, to solidny tytuł, ale z pewnością nie należał do najlepszych w historii serii. Sprawę z tego doskonale zdaje sobie Ubisoft, który obecnie jest w nieciekawej sytuacji finansowej i kadrowej.

Francuski producent stara się odbudować swoją pozycję, ale obecnie jedyna marka, na której może polegać to Assassin's Creed. Jeszcze w tym roku powinniśmy zagrać w Mirage, potwierdzono także prace nad kolejnymi grami z cyklu, w tym: Assassin's Creed Jade i AC Red. Asasyni mogą jednak nie wystarczyć, jeśli Ubisoft chce odzyskać tytuł największego europejskiego wydawcy gier.

Pomóc mu w tym ma nowa polityka firmy, która skupiona będzie na tworzeniu mniejszej liczby gier, ale o znacznie większej jakości. Dodatkowo istotny ma być również komponent sieciowy (czy to w formie kooperacji, czy PvP), jak się to przełoży na kolejne odsłony kultowych serii? Idealnym przykładem nowego systemu pracy ma być właśnie Far Cry 7.

Far Cry 7 – rewolucja pełną gębą

Śmiało można stwierdzić, że główny rdzeń rozgrywki serii od czasów Far Cry 3 nie zmienił się zbytnio i ta formuła, choć przyjemna, to już się wyczerpała. Potrzebna jest tu rewolucja, która sprawi, że kolejny Far Cry niczym Origins dla Assassin's Creed stanie się początkiem nowej ery.

Na kolejnego Far Cry'a poczekamy jeszcze długo.

Z informacji, które podaje serwis Insider Gaming, wynika, że taki los może czekać kolejnego pełnoprawnego Far Cry'a. Siódma odsłona cyklu ma powstawać głównie w studiu Ubisoft Montreal, które porzuciło wysłużony już silnik graficzny Dunia na rzecz najnowszej wersji Snowdrop, który znany jest przede wszystkim fanom serii The Division, ale „zasila” on również nadchodzące produkcje francuskiego producenta jak: Avatar: Frontiers of Pandora czy grę z otwartym światem Star Wars, nad którą pracuje Massive Entertianment. Zmiana silna może pozytywnie wpłynąć nie tylko na wygląda Far Cry 7, ale również na wiele rozwiązań związanych z samą rozgrywką. Gra ma bardziej stawiać m.in. na elementy survivalu.

Far Cry 7 to wciąż gra single player, chociaż…

Far Cry 7, podobnie jak poprzednie odsłony serii, ma wciąż charakteryzować się otwartym światem, swobodą rozgrywki i rozbudowaną historią. Ubisoft, o czym już wspominałem, chce jednak, aby wszystkie przyszłe gry posiadały rozbudowany element multiplayer. Co dokładnie zawierać będzie nowy Far Cry? Tego jeszcze nie wiemy, ale rozbudowany tryb kooperacyjny i (może) PvP nie powinien być dużym zaskoczeniem.

Już Far Cry 6 oferował nam rozbudowany tryb kooperacji. Wielce prawdopodobne, że jego rozwinięcia doczekamy się w kolejnej odsłonie serii.

Francuskiemu producentowi zależy na tym, aby jego przyszłe gry były w stanie zatrzymać graczy na dłużej. Elementy sieciowe z całą pewnością w tym pomogą. Możemy przy tym liczyć na znacznie dłuższe wsparcie i więcej dodatkowej zawartości – zarówno płatnej, jak i bezpłatnej. Sukces komercyjny Assassin's Creed Valhalla z pewnością będzie wzorem dla wielu przyszły produkcji Ubisoftu.

Sieciowy Far Cry również powstaje

Co ciekawe, jak donoszą informatorzy serwisów Kotaku i Insider Gaming, Ubisoft ma pracować nie tylko nad Far Cry 7, ale również samodzielną grą sieciową w stylu Far Cry. Co wiemy na jej temat? Przede wszystkim ma ona dziać na zasadach "gry jako usługi". Co oznacza regularne aktualizacje i nową zawartość.

Alaska ma być teatrem wydarzeń w sieciowej odsłonie Far Cry. Przedsmak survivalu w podobnym klimacie otrzymaliśmy m.in. w Far Cry 4.

Sama rozgrywka ma być mieszanką Battle Royale i survivalu w stylu Far Cry. Akcja gry przeniesie nas do odległej Alaski, gdzie w ekstremalnej dziczy będziemy musieli poradzić sobie nie tylko z innymi graczami, ale również pogodą czy dzikimi zwierzętami. Zadaniem graczy będzie dotarcie do wyznaczonego punktu ekstrakcji. Ponoć w grze ma się pojawić również mechanika permanentnej śmierci.

Far Cry 7 – data premiery

Do premiery Far Cry 7 ma dojść najwcześniej w drugiej połowie 2025 roku. Biorąc jednak wyjątkowo częste „obsuwy” tytułów od Ubisoftu w ostatnich latach, nie bylibyśmy zdziwieni, gdyby gra trafiła do nas dopiero w 2026 roku.

To na razie wszystko, co wiemy o przyszłości serii Far Cry. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to powyższy materiał zostanie zaktualizowany.