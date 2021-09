Far Cry Beyond - Ubisoft zapowiada kolejną grę

Far Cry 6 nie zdąrzył jeszcze zadebiutować na rynku, a firma Ubisoft już zapowiedziała kolejny tytuł bazujący na popularnej marce.

fot. Ubisoft / Funforge

Premiera najnowszej odsłony serii Far Cry zbliża się wielkimi krokami. Już 7 października gracze z całego świata będę się zagrywać w Far Cry 6. Nie przeszkadza to jednak francuskiemu producentowi w zapowiedzeniu kolejnej gry z uniwersum. Nie będzie to jednak oficjalna kontynuacja cyklu.

Ujawnione dzisiaj Far Cry Beyond to gra planszowa, która będzie korzystać z bogatego uniwersum komputerowej serii. Ubisoft chcąc przygotować jak najlepszy produkt nawiązał kooperację ze specjalistami od gier planszowych - firmą Funforge.

Zobacz również:

Ubisoft nie ukrywa, że chce wyjść ze swoimi markami poza ramy gier wideo. Wiemy już, że w przygotowaniu jest m.in. ekranizacja gry The Division. Dzisiejsza zapowiedź "planszówki" w świecie Far Cry'a, to zatem kolejny krok producenta mający na celu popularyzację swoich produktów. Ewentualny sukces Far Cry Beyond z pewnością sprawi, że i kolejne tytuły otrzymają swoje planszowe odpowiedniki.

