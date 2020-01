Farming Simulator 19 - darmowa gra w Epic Games Store

Farming Simulator 19 to kolejna darmowa propozycja, z której może skorzystać każdy. Gotowi na prowadzenie własnego gospodarstwa?

Gry komputerowe umożliwiają odwiedzanie światów fantasy, obcych planet, eksplorowania nieznanych miejsc, a także dziesiątki innych aktywności. Kto by się zatem spodziewał, że symulatory prowadzenia farmy będą cieszyć się wielką popularnością? Seria Farming Simulator na brak zainteresowania nie narzeka od lat, a Farming Simulator 19 to jej jak dotąd ostatnia odsłona. Od dzisiaj do 6 lutego można pobierać ją za darmo z Epic Games Store. Podczas rozgrywki prowadzi się gospodarstwo położone w Europie lub Ameryce Północnej, uprawiając odpowiednie dla danego rejonu rośliny i hodując zwierzęta. Do dyspozycji gracz zostało oddanych ponad 300 maszyn i pojazdów, a zabawę uatrakcyjniają dodatkowo mody stworzone przez społeczność skupioną wokół tego tytułu.

W Farming Simulator 19 można bawić się samodzielnie, jak i trybie kooperacyjnym, gdzie naraz może uprawiać pola nawet 16 graczy. Tytuł ten ukazał się oryginalnie 19 listopada 2018. Doczekał się czterech oficjalnych rozszerzeń - niestety, nie są one dostępne za darmo. Jeśli chodzi sam symulator, wymagania sprzętowe to system Windows 7 lub wyższy, procesor Intel Core i3-2100T 2,5GHz lub AMD FX-4100 3,6 GHz, karta graficzna Nvidia Geforce GTX 650, AMD Radeon HD 7770 lub lepsze (wymagane min. 2 GB VRAM oraz wsparcie dla DX11), 4GB RAM i 20GB miejsca na dysku twardym. Tytuł ten dostępny jest w polskiej wersji językowej.