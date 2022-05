Farming Simulator 22 za darmo na Xbox i PC dzięki Game Pass. Zobacz, jakie gry jeszcze przygotował Microsoft

Microsoft właśnie ujawnił listę gier, które trafią do usługi Xbox Game Pass w drugiej połowie maja. Niespodzianek nie brakuje, a największą premierą dla wielu graczy będzie Farming Simulator 22.

Microsoft, jak to ma w zwyczaju, właśnie zaprezentował drugą "paczkę" gier, które trafią do Xbox Game Pass w bieżącym miesiącu. Na graczy czeka kilka interesujących tytułów.

Xbox Game Pass w maju 2022 - lista gier

W maju do Xbox Game Pass trafiły już takie gry jak:

Loot River (Xbox, PC, Chmura) - 4 maja

Citizen Sleeper (Xbox, PC, Chmura) - 5 maja

Trek to Yomi (Xbox, PC, Chmura) - 5 maja

This War of Mine: Final Cut (Xbox, PC, Chmura) - 10 maja

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Xbox, PC, Chmura) - 10 maja

Eiyuden Chronicle: Rising (Xbox, PC, Chmura) - 10 maja

NHL 22 (Xbox, PC, Chmura) – 12 maja

Little Witch In The Woods (PC) – 17 maja

Umurangi Generation Special Edition (Xbox, PC) - 17 maja

Dziś i w nadchodzących tygodniach powyższą listę uzupełnią:

Her Story (PC) - 17 maja

Jurassic World Evolution 2 (Xbox, PC, Chmura) - 17 maja

Skate (Chmura - EA Play) - 17 maja

Farming Simulator 22 (Xbox, PC, Chmura) – 19 maja

Vampire Survivors (PC) – 19 maja

Hardspace: Shipbreaker (PC) - 24 maja

Floppy Knights (Xbox, PC) - 24 maja

Sniper Elite 5 (Xbox, PC) - 26 maja

Pac-Man Museum+ (Xbox, PC) - 27 maja

Cricket 22 (PC) – 27 maja

Druga połowa maja w Xbox Game Pass zapowiada się wyjątkowo interesująco (fot. Microsoft)

Nie da się ukryć, że największymi premierami Game Pass w drugiej połowie mają są Farming Simulator 22 oraz premierowe wydanie Sniper Elite 5. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze gry trafią do Xbox Game Pass w 2022 roku, to zapraszamy do naszego artykułu TUTAJ.

Zobacz również:

Zobacz również: