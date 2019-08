FastTrack - serwis asystujący przenoszeniu firm na Windows 10

FastTrack ma za zadanie ułatwić i usprawnić migrację firm z systemów Windows 7 i Windows 8.1 (Enterprise i Professional) na Windows 10 Enterprise.

"FastTrack Center Benefit" to usługa wolna od opłat, jednak aby z niej skorzystać, należy mieć co najmniej 150 licencji na produkty Microsoftu - systemy Windows, Office 365 i inne. Nie jest to nowość - istnieje już od lat, obsługując wersje biznesowe Skype, OneDrive czy Microsoft 365. Na początku bieżącego roku doszła funkcja Desktop App Assure, a teraz po raz pierwszy pojawia się tu w kontekście migracji z Windows 7 na Windows 10. App Asure ma zapewniać funkcjonowanie aplikacji desktopowych z Windows 7 na Windows 10. W przypadku edycji Proffesional starszych systemów, migracja następuje na Enterprise. Nowa możliwość pojawiła się z powodu końca wsparcia dla Windows 7, które nastąpi już za niecałe pół roku.

Jak zauważa Stephen Kleynhans z Gartnera, Microsoft skupia się teraz na "Microsoft 365", którego komponentem jest Windows 10 Enterprise. Dlatego rozpowszechnienie tego systemu jest niezbędnym krokiem do rozpowszechnienia M365 i będzie to jeden z elementów strategii firmy na najbliższe lata. Fast Track ma być asystą w trakcie migracji. Microsoft zachęca do przejścia, ponieważ Windows 10 jest szybszy i wydajniejszy od poprzedników, co ma pomóc w tworzeniu nowych usług i oprogramowania.