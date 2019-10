Fatalna sprzedaż smartfonów Sony w trzecim kwartale 2019 roku

Oddział mobilny japońskiego producenta jest w najgorszej kondycji od lat, sprzedaż smartfonów Sony ciągle spada.

Oddział zajmujący się tworzeniem i sprzedażą smartfonów w Sony od lat rozczarowuje. Mimo to japoński producent wciąż inwestuje w rozwój nowych technologii i urządzeń. Mogłoby się wydawać, że ostatnie, ciepło przyjęte konstrukcje firmy jak: Xperia 1, Xperia 5 czy Xperia 10 spowodują, że sprzedaż oddziału mobilnego poszybuje w górę.

Tymczasem, jak wynika z ostatniego raportu finansowego japońskiego producenta, w trzecim kwartale bieżącego roku udało się sprzedać jedynie 600 tysięcy smartfonów. Dodatkowo, wynik ten jest znacznie gorszy od zeszłorocznych osiągów oddziału mobilnego Sony, wówczas w trzecim kwartale udało się sprzedać ponad 1,6 miliona urządzeń.

Sony nie miało wygórowanych ambicji i planowało w tym roku sprzedaż 5 milionów smartfonów. Niestety kwartał po kwartale, cele te były obniżane. Najpierw do 4 milionów, a obecnie do 3,5 miliona sprzedanych urządzeń. Wszystko wskazuje na to, że również ten wynik może być niezwykle trudny do osiągnięcia. Z ujawnionych wcześniej danych, wiemy że w pierwszym i drugim kwartale tego roku, producentowi udało się sprzedać łącznie zaledwie 1,5 miliona Xperii. Nawet w połączeniu z trzecim kwartałem, daje to nam zaledwie 2,1 miliona smartfonów. Do końca roku pozostało już niewiele czasu, a Sony brakuje jeszcze sporo do zrealizowania swoich planów.

Japoński producent może już chyba tylko liczyć na gorący okres świąteczny i liczne promocje związane z ostatnimi tygodniami roku. Warto też dodać, że oddział mobilny Sony jest w trakcie restrukturyzacji. Włodarze firmy przyznali, że na pierwsze efekty zmian przyjdzie im poczekać przynajmniej do 2021 roku.

