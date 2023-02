Faza 5. MCU – jakie filmy i seriale zobaczymy? Kang, multiwersum, kosmici i wampiry, czyli początek nowej ery

Piąta faza rozwoju Marvel Cinematic Universe to nowy superzłoczyńca, nowi superbohaterowie i mnóstwo podróży w czasie. Oto nasz przewodnik po kolejnej epoce w dziejach MCU.

Spis treści

5. faza MCU – kiedy startuje?

Czwarta faza rozwoju Marvel Cinematic Universe zakończyła się wraz z filmem Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Za początek 5. fazy uchodzi premiera filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, który do kin trafił 17 lutego 2023 roku.

Główny złoczyńca

W Kwantomanii Ant-Man, Osa, Cassie Lang, Hank Pym oraz Janet van Dyne zostali wciągnięci do tzw. Wymiaru Kwantowego, w którym napotkali Kanga Zdobywcę – jedno z wcieleń pochodzącego z XXXI wieku naukowca Nathaniela Richardsa. W MCU po raz pierwszy pojawił się on w zakończeniu pierwszego sezonu serialu Loki. Bóg kłamstw miał wówczas do czynienia z jego wcieleniem o nazwie Ten, który Trwa.

Znudzony panującą w XXXI stuleciu utopią Richards stworzył wehikuł czasu, który przetransportował go do starożytnego Egiptu. Jako faraon Rama-Tut naukowiec przejął władzę w państwie i wprowadził rządy terroru. W późniejszym czasie podróżował po różnych epokach i przechodził różne ewolucje. Kang Zdobywca był jego najgroźniejszym wcieleniem – złoczyńcą, który chciał zapanować nad czasem. W komiksach Marvela walkę z nim prowadzili Avengersi i Fantastyczna Czwórka.

W Marvel Cinematic Universe Kang Zdobywca będzie głównym wrogiem superbohaterów w fazie 5. i 6.

Multiwersum

Faza 4., 5. i 6. określane są jako Saga Multiwersum – koncentrują się na rozwijaniu wieloświata i podróżach w czasie. Koncepcja multiwersum zaczerpnięta została z fizyki kwantowej, według której rzeczywistość nieustannie się rozgałęzia, tworząc nieskończoną liczbę równoległych wszechświatów.

Filmy i seriale

Kang Zdobywca będzie głównym antagonistą w 5. fazie MCU, ale nie oznacza to, że każdy film i serial będzie bezpośrednio związany z jego postacią. W serii filmów przewidzianych na najbliższe lata pojawią się też opowieści o kosmitach czy wampirach. Oczywiście wystąpią w nich znajomi superbohaterzy i superbohaterki, tacy jak Kapitan Ameryka, Kapitan Marvel czy Star Lord. Z drugiej strony do uniwersum zawitają nowe lub słabo znane postaci, takie jak Maya Lopez, Riri Williams czy Agatha Harkness.

W 5. fazie możecie liczyć zarówno na wielkie kinowe blockbustery, jak i seriale dostępne na Disney+. Jeśli jesteście ciekawi, o czym dokładnie opowiedzą te produkcje, zajrzyjcie do naszej galerii.

Filmy i seriale z 5. fazy MCU

Filmy i seriale z 5. fazy MCU ( ) × Ant-Man i Osa: Kwantomania Ant-Man i Osa: Kwantomania Premiera: 17 lutego 2023

Film kinowy Ant-Man, Osa, Cassie Lang, Hank Pym i Janet van Dyne zostają przypadkiem wciągnięci do Wymiaru Kwantowego. Próbując wydostać się z dziwnej przestrzeni, napotykają na tajemnicze istoty i niezwykłe zjawiska. Niestety, stają też oko w oko z potężnym złoczyńcą, znanym jako Kang Zdobywca. Celem villaina jest podporządkowanie sobie multiwersum – by tego dokonać, wykorzystuje swoje niespotykane zdolności do panowania nad czasem. Tajna Inwazja Tajna Inwazja Premiera: wiosna 2023

Serial Disney+ Serial utrzymany w konwencji thrillera szpiegowskiego. Będzie on opowiadał o inwazji na Ziemię tajemniczej, zmiennokształtnej rasy Skrulli. Wygnani ze swojej planety kosmici podszywają się pod Ziemian, a w szczególności pod najważniejsze osoby w naszym świecie, w tym superbohaterów. Czoło Skrullom próbuje stawić Nick Fury wspomagany przez Rohdeya Rhodesa, Marię Hill i Everetta K. Rossa. Strażnicy Galaktyki Vol. 3 Strażnicy Galaktyki Vol. 3 Premiera: 5 maja 2023

Film kinowy Finał sagi o przygodach kosmicznych mścicieli. Peter Quill i jego przyjaciele próbują na nowo urządzić swoje życie. Gdy jednak do Rocketa powracają widma z przeszłości, Strażnicy raz jeszcze muszą wyruszyć z misją, która może być najbardziej niebezpiecznym zadaniem w ich karierze. Na drodze bohaterów staje bowiem Adam Warlock – potężna istota stworzona przez mściwą Najwyższą Kapłankę Ayeshę, która za punkt honoru postawiła sobie zniszczenie Strażników. Echo Echo Premiera: lato 2023

Serial Disney + Opowieść o głuchoniemej Mayi Lopez, która w komiksach jest przybraną córką Wilsona Fiska, czyli Kingpina znanego z serialu Daredevil. W oryginalnej opowieści kobieta nawiązuje romans z Mattem Murdockiem. Loki (sezon 2) Loki (sezon 2) Premiera: lato 2023

Serial Disney+ Kontynuacja przygód boga psot, który zabłąkał się w czeluściach multiwersum. Po śmierci jednego z wcieleń Kanga wszystkim liniom czasowym grozi katastrofa. Wraz z agentem Mobiusem Loki musi ocalić wieloświat przed nadciągającym kataklizmem. The Marvels The Marvels Premiera: 10 listopada 2023

Film kinowy Kontynuacja przygód Kapitan Marvel, która tym razem działać będzie razem z młodą superbohaterką Kamalą Khan, znaną z miniserii Ms. Marvel oraz z agentką Moniką Rambeau, wprowadzoną w serialu WandaVision. Według Kevina Feige, w filmie pojawią się nawiązania do wojny między rasą Skrulli a rasą Kree. Blade Blade Premiera: 6 września 2024

Film kinowy Opowieść o łowcy krwiopijców, Ericku Brooksie, który choć sam jest półwampirem, za swój życiowy cel ustanowił sobie wytępienie wszystkich krwiożerczych monstrów. W rolę Blade'a wcieli się Mahershala Ali. Ironheart Ironheart Premiera: jesień 2023

Serial Disney+ Opowieść o superbohaterce Riri Williams, znanej z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Wyposażona w metalową superzbroję dziewczyna jest następczynią Iron Mana. W komiksach Tony Stark uratował Riri i jej ojczyma podczas inwazji Skrullów. Na razie nie wiadomo, czy i w jaki sposób serial Disneya będzie powiązany z Tajną inwazją. Agatha: Coven of Chaos Agatha: Coven of Chaos Premiera: zima 2023/24

Serial Disney+ Agatha Harkness to potężna wiedźma, która w MCU zadebiutowała w serialu WandaVision. Serial będzie miał komediowy charakter i opowie o losach Agathy po walce z Wandą. Daredevil: Born Again Daredevil: Born Again Premiera: 2024

Serial Disney+ Opowieść o dalszych losach Matta Murdocka, który w MCU po raz pierwszy pojawił się w serialu Daredevil. Na razie nie wiadomo nic o fabule produkcji Disneya. Captain America: New World Order Captain America: New World Order Premiera: 3 maja 2024

Film kinowy Pierwszy Kapitan Ameryka, czyli Steve Rogers, w finale filmu Avengers: Koniec gry odchodzi do przeszłości, by spędzić życie z Peggy Carter. Swoją tarczę i alias przekazuje Samowi Wilsonowi, czyli Falconowi. Nowy film o przygodach Kapitana będzie więc dotyczył Wilsona i nowej ekipy superbohaterów. W produkcji pojawi się generał Thaddeus “Thunderbolt” Ross, którego zagra Harrison Ford. Thunderbolts Thunderbolts Premiera: 26 lipca 2024 roku

Film kinowy Thunderbolts to drużyna do zadań specjalnych, złożona jednak nie z superbohaterów, ale z antybohaterów i dawnych złoczyńców. W komiksach ich pierwszym przywódcą był Baron Zemo, a jego intencje oczywiście niezbyt dobre. Thunderbolts w końcu pozbyli się jednak swojego lidera i postanowili poświęcić się czynieniu dobra – ich metody były jednak o wiele bardziej bezwzględne niż np. Avengersów. Choć na razie Marvel nie podał żadnych informacji o fabule filmu, wiadomo, że w drużynie znajdzie się Zimowy Żołnierz, Yelena Belova, Czerwony Strażnik, Hrabina Val, Taskmaster, John Walker i Duch.

Uniwersum Marvela – co dalej?

Jak już zostało wspomniane, w 6. fazie Marvel będzie kontynuował temat wieloświata. Faza rozpocznie się od premiery filmu Deadpool 3 (2024), a następnie przyjdzie czas na Fantastyczną Czwórkę (2025). Zwieńczeniem fazy i zarazem wielkim finałem Sagi Multiwersum będzie premiera filmów Avengers: Dynastia Kanga (2025) oraz Avengers: Tajna wojna (2026).

