Fear The Walking Dead, sezon 8. Odcinek 1. – kiedy premiera?

Ostatni sezon spin-offa "Żywych Trupów" wkrótce ujrzy światło dzienne. Kiedy będzie można obejrzeć 1. odcinek 8. sezonu "Fear the Walking Dead"?

Fear the Walking Dead powraca z 8. i zarazem ostatnim sezonem. Na widzów spragnionych nowych przygód Morgana i Madison w nowych odcinkach czeka niespodzianka, czyli przeskok w czasie – i to aż o 7 lat! Z jednej strony oznacza to, że bohaterowie będą dużo bardziej doświadczeni i zaprawieni w bojach, z drugiej, że Mo, która po raz ostatni widzieliśmy jako niemowlę, będzie już całkiem dużą dziewczynką.

Bo Mo oczywiście powróci w nowych odcinkach Fear the Walking Dead. Jej uwolnienie z rąk członków PADRE będzie jednym z najważniejszych wątków sezonu. Czemu jednak bohaterom nie udało się tego dokonać przez tyle lat? Jakie są cele tajemniczej organizacji i o co właściwie chodzi w przerażających eksperymentach z udziałem zombie, które przeprowadzają jej członkowie?

Tego wszystkiego dowiemy się już wkrótce.

Fear the Walking Dead 8, odcinek 1. – kiedy premiera?

Pierwszy odcinek nowego sezonu Fear the Walking Dead na kanale AMC Polska pojawi się w poniedziałek, 15 maja 2023 roku, o godzinie 22:00.

