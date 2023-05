Fear The Walking Dead – sezon 8, odcinek 2. Kiedy premiera?

Morgan, Madison, ich sojusznicy oraz wrogowie powrócili na ostatnie starcie z Żywymi Trupami. Kiedy odbędzie się premiera 2. odcinka nowego sezonu "Fear the Walking Dead"?

Początkowy odcinek 8. sezonu Fear the Walking Dead składał się z dwóch części. W pierwszej z nich mogliśmy zobaczyć Madison i Morgana, którzy przeniknęli w struktury tajemniczej organizacji o nazwie PADRE. Udało się im dotrzeć do Mo i wszystko wskazywało na to, że Morgan wydostał się z wyspy wraz z dziewczynką.

Akcja drugiej części odcinka rozgrywała się 7 lat później. Jak się okazało, Madison została uwięziona za pomoc Morganowi, jednak jej poświęcenie nie na wiele się zdało. Mo nie udało się wydostać z wyspy i jako Wren stała się członkinią społeczności PADRE. Podjęta przez Madison ucieczka i ponowna próba wydostania dziewczynki z rąk organizacji również się nie powiodła się – uniemożliwił ją sam Morgan, który schwytał uciekinierki na bagnach.

Zobacz również:

fot. AMC

Fear the Walking Dead 8, odcinek 2. – kiedy premiera?

Drugi odcinek nowego sezonu Fear the Walking Dead na kanale AMC Polska pojawi się w poniedziałek, 22 maja 2023 roku, o godzinie 22:00.

