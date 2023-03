Fear the Walking Dead, sezon 8 – kiedy premiera ostatniego sezonu? Zwiastun, fabuła, obsada spin-offa Żywych Trupów

Uniwersum "Żywych Trupów" stale się rozrasta. Już wkrótce pojawi się 8. sezon spin-offa "Fear the Walking Dead" – sprawdź, na kiedy zaplanowano premierę nowych odcinków, gdzie je obejrzeć i przekonaj się, jak wygląda zwiastun produkcji AMC.

Najważniejsze informacje

Tytuł: Fear the Walking Dead

Fear the Walking Dead Twórcy: Robert Kirkman, Dave Erickson

Robert Kirkman, Dave Erickson Gatunek: horror, dramat

horror, dramat Liczba potwierdzonych sezonów: 8

8 Czas emisji: 2015-2023

2015-2023 Kraj produkcji: USA

Fear the Walking Dead to spin-off popularnego serialu stacji AMC The Walking Dead. Serial jest częściowo prequelem głównego show – trzy pierwsze sezony opowiadają o pewnej niezbyt zgodnej rodzinie, próbującej przetrwać w obliczu epidemii zombie. W kolejnych sezonach pojawia się jednak Morgan Jones, a akcja rozgrywa się równolegle z wydarzeniami z The Walking Dead.

Sezon 8

Sezon 7. nie był dla bohaterów łaskawy. Po katastrofie nuklearnej Morganowi udaje się co prawda zebrać rozproszonych przyjaciół, ale w ich grupie mnożą się konflikty i napięcia. Sojusznicy muszą jednak współpracować ze sobą bez względu na wszystko, jeśli chcą stawić czoło PADRE – potężnej organizacji, która porywa małą Mo. Morgan wraz z Madison Clark zinfiltrowali organizację celem odbicia dziewczynki, jednak ich misja nie idzie zgodnie z planem. W 8. sezonie bohaterów czeka ostateczne starcie z wrogiem, od którego nie ma już odwrotu.

Bohaterowie serialu oczywiście znowu ruszą w drogę. W finale 7. sezonu Morgan i jego grupa dotarli do Luizjany, jednak w 8. sezonie prawdopodobnie będą przemieszczać się dalej na wschód, w stronę Georgii.

Sezon 8. został przez twórców podzielony na dwie części. Pomiędzy częścią pierwszą a drugą dojdzie do przeskoku w czasie o siedem lat.

Data premiery

Sezon 8. liczy 12 odcinków. Część pierwsza (6 odcinków) na kanale AMC Polska zadebiutuje w poniedziałek, 15 maja 2023 roku, o godzinie 22:00 – co tydzień będzie emitowany jeden odcinek serialu.

Część druga Fear the Walking Dead 8 (6 odcinków) zostanie zaprezentowana pod koniec roku 2023, jednak dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Obsada

W 8. sezonie serialu grają:

Lennie James – Morgan Jones,

– Morgan Jones, Kim Dickens – Madison Clark,

– Madison Clark, Colman Domingo – Victor Strand,

– Victor Strand, Austin Amelio – Dwight,

– Dwight, Danay Garcia – Luciana,

– Luciana, Jenna Elfman – June,

– June, Rubén Blades – Daniel,

– Daniel, Karen David – Grace,

– Grace, Mo Collins – Sarah

Zwiastun

Jak prezentuje się ostatni sezon Fear the Walking Dead możecie przekonać się dzięki trailerowi pełnemu akcji i przerażających zombie:

