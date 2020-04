Festiwal Gier Steam zapowiedziany

W dniach od 9 do 14 czerwca odbędzie się na platformie Steam festiwal miłośników gier - będą oni mogli spędzić dziesiątki godzin przy specjalnie przygotowanych na to wydarzenie demach.

Festiwal Gier Steam to cykliczne wydarzenie, które daje graczom możliwość wypróbowania gier, których premiera została zapowiedziana na kolejny rok - czyli w tym przypadku będzie to 2021. W ubiegłej edycji liczba dostępnych wersji demo przekroczyła 60, a w tym roku spodziewana jest ich znacznie więcej. Festiwal Gier Steam to przede wszystkim produkcje niezależne, nie ma się co spodziewać tytułów AAA. Nie oznacza to jednak, że takie gry są mniej ciekawsze. Sama możliwość pogrania w dema to nie wszystko - podczas Festiwalu będzie można również porozmawiać z twórcami gier, a także dodać wybrane tytuły do listy życzeń. Na oficjalnej witrynie imprezy można ustawić przypomnienie, aby nie zapomnieć o jej rozpoczęciu (trzeba być oczywiście zalogowanym).

Geoff Keighley, który jako pierwszy poinformował o terminie festiwalu, zdradził, że będzie on również okazją do wypróbowania nowych interakcji pomiędzy graczami a twórcami gier, które zostały oczywiście wymuszone przez pandemię koronawirusa. Natomiast sami producenci mogą już zapisywać się na to wydarzenie - wszelkie informacje przeznaczone dla nich znajdują się na tej witrynie. Wszystkie udostępnione podczas Festiwalu dema będą aktywne jedynie w trakcie trwania wydarzenia i zostaną usunięte z bibliotek graczy po jego zakończeniu.

Źródło: TechSPot