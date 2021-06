Festiwal Okazji na Amazonie trwa. Co kupisz taniej?

Festiwal potrwa tylko do niedzieli, 13 czerwca. Sprawdzamy okazje i wybieramy najlepsze promocje. Jeśli szykujesz się na zakup elektroniki to dobry moment.

Spis treści

Kindle Paperwhite

Popularny czytnik ebooków jest teraz w naprawdę okazyjnej cenie. Wersja 8 GB wynosi aktualnie 414,99 zł, co przy poprzedniej kwocie 649,99 zł robi znaczną różnicę. Wersja 32 GB kosztuje zaś 554,99 zł i spadła z aż 789,99 zł. Kindle Paperwhite przechowuje tysiące książek w jednym miejscu, bateria starcza na kilka tygodni użytkowania, a regulowane oświetlenie pozwala na czytanie zarówno w nocy, jak i w dzień. Czytnik posiada również ochronę przed permanentnym zanurzeniem (IPX8), co sprawia, że jest wodoodporny.

REDMI NOTE 10S 6/64 Ocean Blue

Jeżeli szukasz dobrego smartfona do codziennego użytku, ta promocja na pewno Ci się spodoba. REDMI NOTE 10S 6/64 w kolorze Ocean Blue, spadł z 1099 zł na 769 zł. Urządzenie posiada poczwórny aparat 64 MP, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G95 i szybkie ładowanie 33W z baterią 5000 mAh. Pamięć RAM wynosi 64 GB, a wyświetlacz ma imponujący współczynnik proporcji 20:9. Telefon z pewnością zaspokoi podstawowe potrzeby.

iRobot Roomba i7

Ulubiony środek transportu kotów domowych i najpopularniejszy, samodzielny odkurzacz na rynku. Odkurzacz iRobot Roomba i7 kosztuje teraz 1949 zł i jest to obniżka z 3199 zł. To świetna okazja na zakup 3-stopniowego systemu sprzątania z szczotkami do wszystkich powierzchni. iRobot potrafi też zaplanować sprzątanie pomieszczeń oraz wznawiać wcześniej przerwane prace. Sprząta kiedy, gdzie i jak chcesz. Możesz nim nawigować i wydawać proste polecenia głosowe. Prawdziwa pomoc w codziennych obowiązkach.

Sony SRS-XB13

Ten mały, designerski głośnik tak naprawdę wydaje potężny dźwięk przestrzenny o głębokim basie i czystych wokalach. Pozwala na to procesor Sound Diffusion z technologią EXTRA BASS i pasywny radiator. Jest wodoodporny i pyłoszczelny (IP67) oraz zapewnia 16 godzin pracy na baterii. Jego cena promocyjna to 197,40 zł. Aby osiągnąć szeroki stereofoniczny dźwięk, możesz połączyć go z drugim, takim samym modelem. Waży zaledwie 243 g, więc nie obciąży Twojego plecaka.

Nokia BH-405 Power Earbuds Lite

Te bezprzewodowe słuchawki douszne Bluetooth odznaczają się krystalicznie czystym dźwiękiem i ergonomicznym kształtem. Dzięki wodoodporności IPX7 potrafią wytrzymać w deszczu czy podczas intensywnego treningu. Kieszonkowe etui ładujące, umożliwia przyjemne podróżowanie i pracę baterii przez nawet 150 godzin. Jeżeli poszukujesz słuchawek z wysoką jakością dźwięku, słuchawki Nokii w cenie 194,25 zł będą ciekawym wyborem.

Russell Hobbs One Temperature

Zepsuło Ci się żelazko? Zdarza się. Możesz sobie kupić nowe w cenie 129,99 zł, którego zwykle kosztuje 239 zł. Ma regulację temperatury, moc 2600 W i duży zbiornik na wodę o pojemności 350 ml. Ceramiczna nóżka z turmalinem pozwala na gładszy poślizg, a długość kabla to aż 3 m. Żelazko Russel Hobbs stosuje również funkcję samoczyszczenia i zapobiegania gromadzeniu się kamienia wapiennego.

Zelmer ZPR2000

Sezon na grilla w pełni, ale co wtedy, kiedy pada deszcz lub nie masz gdzie go zrobić? Na ratunek kubkom smakowym przybywa elektryczny grill kontaktowy firmy Zelmer. Ma aż 5 poziomów grillowania, co pozwala na różnorodność w przygotowywaniu potraw. Usprawnia to także nieprzywierająca powierzchnia, tacka na tłuszcz i moc 2200 W. Powierzchnia do grillowania wynosi 29×23 cm, dzięki czemu możemy zmieścić na niej dużo jedzenia, także wtedy, kiedy zawiera dużo miejsca (kąt otwarcia to aż 180'). Cena urządzenia to 213 zł.

