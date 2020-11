Festiwal Zakupów 11.11 na AliExpress - najciekawsze oferty

Międzynarodowy Festiwal Zakupów, znany również jako Dzień Singla odbędzie się na AliExpress 11 listopada. Na jakie promocje można liczyć?

Już za dwa dni na AliExpress rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Zakupów 2020, który słynie ze sporych wyprzedaży. W tym roku cały asortyment będzie przeceniony – obniżki mają sięgać 70%. Promocja rozpocznie się 11 listopada o godzinie 9:00 i potrwa do 13 listopada do godziny 9:00. To idealna okazja, aby zrobić tanie zakupy przed Świętami.

Z myślą o polskich konsumentach

Jak się okazuje, na dostawy do Polski nie będzie trzeba czekać długo. Nowe i ulepszone połączenia lotnicze między Polską a Chinami sprawiły, że średni czas dostawy znacznie się skrócił - wybrane towary docierają do polskich konsumentów już w 10 dni roboczych. Poza tym, użytkownicy standardowej metody wysyłki AliExpress mogą korzystać z dostawy do ponad 9 tysięcy paczkomatów InPost w całej Polsce.

Jak zaznacza Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią:

Podczas Festiwalu Zakupów 11.11 polscy konsumenci będą mogli dodatkowo skorzystać z szybkiej 3-dniowej dostawy wybranych produktów, które będą wysyłane bezpośrednio do Polski

Dostawy podczas Festiwalu Zakupów 11.11 są realizowane przez Alibaba Group Cainiao Smart Logistics Network we współpracy z lokalnymi partnerami - Pocztą Polską, InPost i DHL.

Zakupy można robić już teraz. Możliwa jest rezerwacja wybranego produktu, za który możemy zapłacić już w czasie trwania Festiwal Zakupów 11.11.

Ciekawe oferty:

Zobaczcie również wyprzedaże Amazon z okazji Black Friday