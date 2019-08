Fez - kolejna darmowa gra w Epic Games Store

Po zestawie Hyper Light Drifter i Mutant Year Zero, kolejna darmowa pozycja w Epic Games Store to Fez.

Fez to gra zręcznościowa. Głównym bohaterem - a może bohaterką? - jest Gomez. Istota żyjąca w świecie dwuwymiarowym odkrywa nagle istnienie trzeciego wymiaru, co pozwala jej na przemierzanie wcześniej niedostępnych obszarów. Zmiana perspektywy sprawia, że można więcej - a każda lokalizacja skrywa zagadki, tajemnice oraz ukryte skarby. Można dzięki temu odkryć wiele sekretów dotyczących przeszłości i dotrzeć do prawdy dotyczącej teraźniejszości. A wszystko to utrzymane w pikselowym klimacie retro. Na zachętę trailer gry:

Fez, stworzony przez studio Polytron Corporation Inc, ma niewielkie wymagania minimalne:

System: Windows XP SP3 lub wyższy

Procesor: Intel Core 2 Duo 2.8Ghz lub silniejszy

RAM: 2GB

Grafika: Intel Core HD Graphics (2000/3000)

Miejsce: 500 MB

Aby zyskać Fez, należy wejść na tę stronę i dodać tytuł do do swojej biblioteki. Gra dostępna będzie za darmo do 29 sierpnia.