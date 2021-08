Fiat 500X - stylowa hulajnoga elektryczna z terenowymi aspiracjami

Najnowszy fiat 500X to nie auto - mowa o nowej hulajnodze elektrycznej z 12-calowymi kołami. Co potrafi oraz ile kosztuje?

Marka Fiat nie bez powodu kojarzy się z motoryzacją. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów małolitrażowych samochodów osobowych na świecie. Nie każdy wie jednak, że od pewnego czasu Fiat produkuje również elektryczne hulajnogi, które szturmem zdobywają popularność w dużych miastach.

Fiat 500X-F12

Do oferty trafił właśnie najnowszy model Fiat 500X-F12. Nie bez powodu nazwa odwołuje się do włoskiego crossovera. Debiutująca e-hulajnoga wyróżnia się sporymi kołami o średnich 12 cali. Co ważne założono na nie pompowane opony, a akumulator ma pojemność aż 15 Ah, co pozytywnie wpływa na zasięg i zwiększa uniwersalność debiutującej konstrukcji.

Fiat 500X-F12 to aktualnie największa hulajnoga w portfolio producenta. Spore, 12-calowe koła pozwolą swobodnie zjechać z asfaltu i kostki na nierówne podłoże oraz szuter. Dzięki pompowanym oponom nie powinniśmy zbytnio odczuć, że poruszamy się po gorszej nawierzchni.

Nowa hulajnoga napędzana jest silnikiem elektrycznym ze zintegrowanym reduktorem. Maksymalna moc to 250 W. Prędkość maksymalna wynosi 25 km/h. Producent chwali się wysokim momentem obrotowym, które wynosi aż 37 Nm (według Fiata średnia w kategorii hulajnóg elektrycznych wynosi 18,4 Nm).

Fiat 500X-F12

Akumulator o pojemności 15 Ah pozwala na przejechanie nawet do 55 km na jednym ładowaniu. Hulajnogę naładujemy od 0 do 100% w około 10 godzin.

Fiat 500X-F12

Fiat 500X-F12 to dosyć ciężka hulajnoga. Masa własna wynosi 20 kg. Udźwig maksymalny to 120 kg. Na pokładzie znajdziemy hamulce tarczowe, pełne oświetlenie oraz sygnalizator hamowania. Design urządzenia zainspirowano samochodem Fiat 500X.

Fiat 500X Źródło: fiat.com

Hulajnogę Fiat 500X-F12 kupmy za 2499 zł w RTV Euro AGD oraz Media Expert.