FidelityFX Super Resolution oficjlanie!

AMD udostępnienia oficlajnie FidelityFX Super Resolution (FSR). Dowiedz się, na czym polega działanie technologii oraz gdzie go doświadczysz!

FidelityFX Super Resolution (FSR) to zaawansowana technologia przestrzennego skalowania obrazu. Wykorzystuje specjalny algorytm analizujący obraz źródłowy, aby odtworzyć go w wyższej rozdzielczości, a następnie wzmocnić szczegółowość tekstur i poprawić jakość. Zwiększa to liczbę FPS i ma umożliwiać grę z nawet najbardziej wymagającymi efektami graficznymi w wysokiej rozdzielczości (w tym ray tracing) na sprzęcie, który tego wcześniej nie umożliwiał.

Jak podaje AMD, obraz jest wyraźniejszy i bardziej szczegółowy w porównaniu do podstawowych metod skalowania. Już można zobaczyć FSR w praktyce w siedmiu tytułach: Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, 22 Racing Series, Terminator: Resistance and The Riftbreaker. Pojawi się w kolejnych grach jeszcze w 2021 roku, w tym w Far Cry 6 i DOTA 2.

Potwierdzono wcześniejsze doniesienia, mówiące o ponad 40 deweloperach, którzy chcą zintegrować FSR w swoich grach i silnikach. A do samych graczy wracając - FSR jest obsługiwane przez ponad 100 modeli układów graficznych i procesorów AMD, a także przez szereg konkurencyjnych produktów, więc technologia ta jest już na starcie szeroko dostępna. Dan Ginsburg, deweloper grafiki w Valve, chwali nowość:

Dzięki AMD FidelityFX Super Resolution możemy zaoferować naszym klientom lepszą jakość obrazu przy niższym koszcie wydajnościowym niż renderowanie w pełnej rozdzielczości. To szczególnie atrakcyjne dla użytkowników średniej klasy kart graficznych, którzy chcieliby skorzystać na wyższej rozdzielczości. Jesteśmy bardzo zadowoleni z otwartego podejścia AMD do FSR, i że jest to zaprojektowane do użycia ze wszystkimi układami graficznymi

Źródło: AMD