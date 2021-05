Fifa 21 - FUT przynosi EA ogromne zyski. Co dalej z serią?

W najnowszym raporcie, Electronic Arts ujawnił, że w ciągu ostatniego roku podatkowego firma zarobiła 1,62 miliarda dolarów tylko z mikropłatności w trybie Ultimate Team. Jest to ogromna kwota, szczególnie jeśli zestawimy ją z łącznymi zarobkami EA, które wyniosły 5,6 miliarda dolarów. Same wpływy z UT stanowią aż 29 % całego przychodu netto.

Zyski z tego tytułu z roku na rok stale rosną. Analityk Niko Partners, Daniel Ahmad, zamieścił na swoim Twitterze zestawienie, ile Electronic Arts zarobiło na skrzynkach od 2015 roku. Wówczas było to zaledwie 587 milionów dolarów.

How much does EA earn from Ultimate Team across FIFA, Madden and NFL?



EA Net Revenue from Ultimate Team:



FY 2021: $1.62bn

FY 2020: $1.49bn

FY 2019: $1.37bn

FY 2018: $1.18bn

FY 2017: $775m

FY 2016: $660m

FY 2015: $587m



The majority is from FIFA Ultimate Team ofc. pic.twitter.com/xUbNUx6R62