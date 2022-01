Film "Ciche miejsce 2" dostępny online! Gdzie obejrzeć?

Szukacie idealnego filmu na rozpoczęcie nowego roku? Platforma HBO GO przygotowała premierę "Cichego miejsca 2"!

Pierwszego dnia nowego roku w ofercie platformy HBO GO pojawił się jeden z ciekawych horrorów 2020 roku: "Ciche miejsce 2". Film jest sequelem "Cichego miejsca", którego premiera miała miejsce w 2018 roku.

W następstwie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w domu Abbottów, rodzina musi stawić czoła temu, co dzieje się poza domem, temu, jak wygląda teraz świat. Wie, że kluczem do przetrwania jest cisza. Idąc w nieznane, Abbottowie szybko przekonają się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie…

Zobacz również:

W obsadzie filmu ponownie obejrzymy aktorów znanych w pierwszej części, czyli Emily Blunt ("Na skraju jutra", "Władcy umysłów", "Mary Poppins powraca"), Johna Krasinskiego ("Biuro", "Jack Ryan", "To skomplikowane"), Noah Jupe ("Słodziak", "Cudowny chłopak") oraz Millicent Simmonds ("Wonderstruck", "Andi Mack"), którzy wcielają się w rodzinę Abbottów. Nie zabraknie także nowych postaci, które grać będą Cillian Murphy ("Peak Blinders", "Dunkierka", "Incepcja") oraz Djimon Hounsou ("Kapitan Marvel", "Gladiator", "Strażnicy Galaktyki"). Reżyserem i scenarzystą filmu - podobnie jak jego pierwszej części - jest John Krasinski.

"Ciche miejsce 2"

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : John Krasinski

: John Krasinski Scenariusz : John Krasinski

: John Krasinski Gatunek : horror, science fiction

: horror, science fiction Obsada : Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy, Djimon Hounsou, Okieriete Onaodowan

: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy, Djimon Hounsou, Okieriete Onaodowan Kategoria wiekowa: 18+

