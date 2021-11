Film "Diuna" - gdzie obejrzeć online za darmo?

Dziś premierę ma film "Diuna" wyprodukowany przez Warner Bros. Pictures w reżyserii nominowanego do Oscara Denisa Villeneuve'a. O czym opowiada?

"Diuna" w reżyserii Denisa Villeneuve to film Science Fiction, który zyskał na popularności po debiucie na 78. festiwalu w Wenecji. Scenariusz został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Franka Herberta. Fabuła toczy się wokół tytułowej planety Diuny, która jest jedynym miejscem, skąd wydobywa się melanż. Jest to cenna substancja konieczna do zachowania tempa rozwoju technologicznego i nie tylko. Niestety, kto posiada Diunę — włada całym światem, walka jest więc odwieczna i nierówna.

fot. Filmweb

Diuna

reż. Denis Villeneuve

Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, będącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji we wszechświecie.

Film "Diuna" nie jest aktualnie dostępny w Polsce na żadnym serwisie VOD. Wyjątek stanowi HBO Max, jednak by z niego skorzystać, należy użyć sieci VPN. Alternatywą jest po prostu pójście do kina, gdyż "Diunę" można obejrzeć w licznych sieciach takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios.

