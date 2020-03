Film Sonic The Hedgehog trafi na VOD już w tym miesiącu

Z powodu pandemii koronawirusa, ekranizacja gry komputerowej Sonic, trafi na VOD już w tym miesiącu.

Tegoroczna premiera filmu Sonic The Hedgehog okazała się niespodziewanym sukcesem. Przypomnijmy, że wizerunek tytułowego bohatera na pierwszych zwiastunach, nie przypadł do gustu odbiorcom i studio było zmuszone przeprojektować jego wygląd.

Okazało się to jednak przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę", a produkcja zyskała ogromną popularność, stając się jednocześnie najbardziej kasowym filmem na podstawie gry komputerowej w historii. Tym większym zaskoczeniem jest udostępnienie filmu w sieci zaledwie miesiąc od premiery.

Twórcy filmu Sonic The Hedgehog – studio Paramount Pictures, ogłosili właśnie, że ich najnowszy hit trafi do VOD (Video On Demand) już pod koniec tego miesiąca. Z powodu panującej pandemii koronawirusa, niektóre studia filmowe postanowiły wcześniej udostępniać swoje produkcje w sieci. Wychodząc tym samym na przeciw sytuacji, w której odbiorcy zmuszeni są do pozostawania w miejscu zamieszkania.

Nie jest to jedyny skutek działania koronawirusa na branżę filmową i telewizyjną. Niedawno informowaliśmy o opóźnieniach filmowych premier oraz wstrzymaniu serialowych produkcji m.in. Disney'a i platformy Netflix. Na naszym rodzimym podwórku podobne decyzje podjął TVN, wstrzymując emisje nowych odcinków "Kuchennych rewolucji", "Kuby Wojewódzkiego" oraz seriali - "Kod genetyczny" i "Chyłka. Kasacja".

Jeśli jesteście zwolennikami fizycznych wydań swoich ulubionych filmów, to Sonic The Hedgehog ukaże się w wersji pudełkowej już 19 maja.

źródło: gamingbolt.com