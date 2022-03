Filmowe premiery w kwietniu 2022. Co będzie w kinach?

Jakie kinowe premiery czekają nas w kwietniu? Oto lista najważniejszych tytułów, które warto będzie obejrzeć na dużym ekranie.

Bez względu na to, czy jesteś stałym bywalcem kina, czy wyczekujesz tylko konkretnego filmu, warto być na bieżąco i nie przegapić najciekawszych premier filmowych.

W tym miejscu znajdziesz najważniejsze tytuły, które pojawią się na dużych ekranach w Polsce. Kwiecień obfituje głównie w sci-fi i dramaty, ale także dzieci i fani innych gatunków znajdą coś dla siebie.

Najważniejsze premiery w kwietniu 2022

Morbius

Reżyseria: Daniel Espinosa

Gatunek: Akcja / Sci-Fi

Produkcja: USA

Premiera: 1 kwietnia

Morbius to kolejna adaptacja komiksów Marvela. Jared Leto wciela się tu w tytułową rolę dr Michaela Morbiusa, u którego zdiagnozowano rzadką i śmiertelną chorobę krwi. Zdeterminowany mężczyzna nie poddaje się i pracuje nad wynalezieniem leku, który go uratuje. Gdy osiąga swój cel, zaczyna zamieniać się w swego rodzaju wampira...

Belle

Reżyseria: Mamoru Hosoda

Gatunek: Sci-Fi / Anime

Produkcja: Japonia

Premiera: 1 kwietnia

Belle to wyjątkowy film, który z pewnością warto zobaczyć. Zagubiona i nieśmiała nastolatka o imieniu Suzu wkracza do wirtualnej rzeczywistości U, gdzie zmienia się w utalentowaną piosenkarkę Belle. Dwa światy przedstawione w postaci anime 2D i 3D wciągają w zaskakującą historię. Wszystko wydaje się piękne, dopóki Belle nie atakuje tajemnicza Bestia.

Duch śniegów

Reżyseria: Marie Amiguet / Vincent Munier

Gatunek: Dokumentalny

Produkcja: Francja

Premiera: 1 kwietnia

Pustkowia Tybetu skrywają tajemnice dzikiej natury. To niesamowite królestwo, które tętni życiem jest chronione przez majestatyczną i nieuchwytną panterę śnieżną - tytułowego Ducha śniegów. Ten film to nie tylko zapierające dech w piersiach zdjęcia, ale i wybitny esej traktujący o przyrodzie oraz wspaniała muzyka Nicka Cave'a.

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a

Reżyseria: David Yates

Gatunek: Familijny / Fantasy / Przygodowy

Produkcja: USA / Wielka Brytania

Premiera: 7 kwietnia

O tej premierze wie już zapewne każdy kinomaniak. Tajemnice Dumbledore'a to kolejna część serii Fantastycznych zwierząt, w której zły czarodziej Grindelwald dąży do przejęcia władzy nad światem. Na szczęście magizoolog Newt Skamander (Eddie Redmayne) zbiera drużynę przyjaciół, której pomaga sam Albus Dumbledore (Jude Law).

Wszystko wszędzie naraz

Reżyseria: Dan Kwan / Daniel Scheinert

Gatunek: Sci-Fi

Produkcja: USA

Premiera: 15 kwietnia

W filmie Wszystko wszędzie naraz Evelyn Wang, kobieta borykająca się z trudami codzienności przypadkowo trafia do multiwersum. W sieci przecinających się ze sobą światów doświadcza wszystkich alternatywnych ścieżek swojego życia. W końcu jednak dochodzi do momentu, w którym musi przeciwstawić się złym siłom i ocalić swoją rodzinę. Produkcja przeplata w sobie nie tylko science fiction, ale też komedię i akcję.

Wiking

Reżyseria: Robert Eggers

Gatunek: Dramat

Produkcja: USA / Wielka Brytania

Premiera: 22 kwietnia

Choć wydawałoby się, że w ostatnim czasie powstało już wiele produkcji o skandynawskich wojownikach, Wiking może wyróżnić się nie tylko brutalną historią, ale i świetną obsadą. W filmie zobaczymy m.in. Nicole Kidman, Alexandra Skarsgårda oraz, zdobywającą coraz większą popularność, Anyę Taylor-Joy.

Młody wiking jest świadkiem bezlitosnego morderstwa na swoim ojcu, gdy w końcu staje się mężczyzną zaczyna szukać zemsty.

Nieznośny ciężar wielkiego talentu

Reżyseria: Tom Gormican

Gatunek: Komedia

Produkcja: USA

Premiera: 22 kwietnia

Nieznośny ciężar wielkiego talentu to opowieść aktorze, który tonie w długach i jest gotowy zrobić wszystko, by tylko z nich wyjść. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że tym mężczyzną jest sam Nicolas Cage. Przyjmuje on nietypową propozycję, która łączy go z najbardziej niebezpiecznym mężczyzną na świecie oraz agentami amerykańskich służb specjalnych.

Kalendarz wszystkich premier w kwietniu 2022

1 kwietnia

Morbius

Zaginione miasto

Belle

Duch śniegów

Fabian albo świat schodzi na psy

7 kwietnia

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a

8 kwietnia

Film balkonowy

Lingui

Agent specjalny: Misja Afryka

Chłopiec zza szyby

15 kwietnia

Wszystko wszędzie naraz

Dystopia

22 kwietnia

Wiking

Nieznośny ciężar wielkiego talentu

Memoria

Szalony świat Louisa Waina

W świetle dnia

Gdzie jest Anne Frank

Bigger Than Us

Morze Północne w ogniu

Ratunku, zmniejszyłem przyjaciół

29 kwietnia

Trzy piętra

Nawet myszy idą do nieba

Lucyfer

Rodzinna zamiana ciał

