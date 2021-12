Filmowy kalendarz adwentowy 2021

Zastanawiasz się, co warto obejrzeć w grudniu na Netflixie, HBO GO, Playerze, czy CDA Premium? W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia postanowiliśmy przygotować filmowy kalendarz adwentowy, który każdego dnia będzie wprowadzał nas w świąteczny klimat. Sprawdź, co dziś przygotowaliśmy.

Spis treści

Grudzień to miesiąc, który niezaprzeczalnie kojarzy się ze świątecznym oczekiwaniem. Wielu z nas różnie celebruje ten okres, łączy nas jednak jedno — dodatkowa dawka wolnego czasu, który trzeba jakoś przyjemnie zagospodarować. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by każdego dnia wieczorem spędzić go na oglądaniu filmów, które pomogą nam podtrzymać świąteczny klimat.

Na szczęście wszystkie najpopularniejsze platformy VOD nas nie zawodzą na tym polu. Przedstawiciele Netflixa, HBO GO, Playera oraz CDA Premium przyszykowali na grudzień mnóstwo ciekawych propozycji, zarówno oryginalnych, jak i na licencji. Podpowiemy, które z nich warto obejrzeć każdego dnia. Artykuł będzie codziennie aktualizowany.

1 grudnia

“Miłosna pułapka” to amerykańska komedia romantyczna w klimacie świątecznym wyreżyserowana przez Hernána Jiméneza García. Scenariusz “Love Hard” został napisany przez Danny’ego Mackeya oraz Rebekę Ewing. Fabuła opowiada o młodej dziennikarce z Los Angeles, która prowadzi własną serię felietonów o randkowych porażkach. Natalie materiał zbiera po prostu chodząc na spotkania z mężczyznami poznanymi przez aplikację do złudzenia podobną do Tindera. Niestety, dziewczyna nie ma szczęścia do miłości, co dokładnie opisuje w coraz to nowszym artykule. Pewnego dnia koleżanka zwiększyła zasięg poszukiwania partnerów z jednego kilometra na całe Stany Zjednoczone. Takim sposobem Natalie poznaje Josha — idealnego mężczyznę, którego jedyną wadą jest to, że mieszka na drugim końcu kraju. Film można obejrzeć na Netflixie.

2 grudnia

"Zamiana z księżniczką" to świąteczny romans wyreżyserowany przez Mike Rohl. Fabuła opowiada o Margaret, olśniewającej księżnej Montenaro, która na tydzień przez Bożym Narodzeniem zamienia się miejscami ze Stacy, niezwykle podobną do niej zwykłą mieszkanką Chicago. Z pomocą magicznego pomocnika Świętego Mikołaja Margaret zakochuje się w przystojnym koledze z pracy Stacy, zaś ta traci głowę dla zniewalającego księcia, narzeczonego księżnej. Film można obejrzeć na Netflixie.

3 grudnia

"Chłopiec zwany Gwiazdką" to zupełnie nowy film familijny w świątecznym klimacie wyreżyserowany przez Gila Kenana. Scenariusz został napisany na podstawie powieści Matta Haiga o tym samym tytule. Fabuła opowiada historię chłopca o imieniu Nikolas, który w towarzystwie upartego renifera i udomowionej myszki wyrusza na zaśnieżoną Północ, by odnaleźć ojca. W tej magicznej, zabawnej i wzruszającej opowieści, która dowodzi, że nie ma rzeczy niemożliwych. Film można obejrzeć na Netflixie.