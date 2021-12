Filmowy kalendarz adwentowy 2021 - co obejrzeć w Wigilię?

Zastanawiasz się, co warto obejrzeć w grudniu na Netflixie, HBO GO, Playerze, czy CDA Premium? W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia postanowiliśmy przygotować filmowy kalendarz adwentowy, który każdego dnia będzie wprowadzał nas w świąteczny klimat. Sprawdź, co dziś przygotowaliśmy.

Grudzień to miesiąc, który niezaprzeczalnie kojarzy się ze świątecznym oczekiwaniem. Wielu z nas różnie celebruje ten okres, łączy nas jednak jedno — dodatkowa dawka wolnego czasu, który trzeba jakoś przyjemnie zagospodarować. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by każdego dnia wieczorem spędzić go na oglądaniu filmów, które pomogą nam podtrzymać świąteczny klimat.

Na szczęście wszystkie najpopularniejsze platformy VOD nas nie zawodzą na tym polu. Przedstawiciele Netflixa, HBO GO, Playera oraz CDA Premium przyszykowali na grudzień mnóstwo ciekawych propozycji, zarówno oryginalnych, jak i na licencji. Podpowiemy, które z nich warto obejrzeć każdego dnia. Artykuł będzie codziennie aktualizowany.

1 grudnia

“Miłosna pułapka” to amerykańska komedia romantyczna w klimacie świątecznym wyreżyserowana przez Hernána Jiméneza García. Scenariusz “Love Hard” został napisany przez Danny’ego Mackeya oraz Rebekę Ewing. Fabuła opowiada o młodej dziennikarce z Los Angeles, która prowadzi własną serię felietonów o randkowych porażkach. Natalie materiał zbiera po prostu chodząc na spotkania z mężczyznami poznanymi przez aplikację do złudzenia podobną do Tindera. Niestety, dziewczyna nie ma szczęścia do miłości, co dokładnie opisuje w coraz to nowszym artykule. Pewnego dnia koleżanka zwiększyła zasięg poszukiwania partnerów z jednego kilometra na całe Stany Zjednoczone. Takim sposobem Natalie poznaje Josha — idealnego mężczyznę, którego jedyną wadą jest to, że mieszka na drugim końcu kraju. Film można obejrzeć na Netflixie.

2 grudnia

"Zamiana z księżniczką" to świąteczny romans wyreżyserowany przez Mike Rohl. Fabuła opowiada o Margaret, olśniewającej księżnej Montenaro, która na tydzień przez Bożym Narodzeniem zamienia się miejscami ze Stacy, niezwykle podobną do niej zwykłą mieszkanką Chicago. Z pomocą magicznego pomocnika Świętego Mikołaja Margaret zakochuje się w przystojnym koledze z pracy Stacy, zaś ta traci głowę dla zniewalającego księcia, narzeczonego księżnej. Film można obejrzeć na Netflixie.

3 grudnia

"Chłopiec zwany Gwiazdką" to zupełnie nowy film familijny w świątecznym klimacie wyreżyserowany przez Gila Kenana. Scenariusz został napisany na podstawie powieści Matta Haiga o tym samym tytule. Fabuła opowiada historię chłopca o imieniu Nikolas, który w towarzystwie upartego renifera i udomowionej myszki wyrusza na zaśnieżoną Północ, by odnaleźć ojca. W tej magicznej, zabawnej i wzruszającej opowieści, która dowodzi, że nie ma rzeczy niemożliwych. Film można obejrzeć na Netflixie.

4 grudnia

„Grinch” jest animowaną adaptacją filmu „Grinch: świąt nie będzie”. Mieszkańcy Ktosiowa rok w rok coraz huczniej obchodzą Białe Boże Narodzenie. Denerwuje to tytułowego Grincha, który jest zielonym, nieprzyjemnym stworem pragnącym ciszy i spokoju. Kiedy kolejny raz nie może odpoczywać, postanawia za wszelką cenę zniszczyć święta Bożego Narodzenia. Żeby to było możliwe, musi pozbawić mieszkańców powodu do świętowania, planuje więc uprowadzenie Świętego Mikołaja. Czy mu się to uda? A może coś stanie mu na drodze lub... sam poczuje magię świąt? Film można obejrzeć na Netflixie.

5 grudnia

"Święta u Christmasów" to brytyjska komedia wyreżyserowana przez Philippe Martinez i Micka Davisa. Rodzinne więzi czterech zwaśnionych sióstr zostają wystawione na ciężką próbę, gdy ojciec, którego nie widziały od lat, zjawia się w święta w ich wytwornej rezydencji. W rolach głównych: Elizabeth Hurley, John Cleese, Kelsey Grammer, Nathalie Cox, Kris Marshall, Ray Fearon, Caroline Quentin, Talulah Riley, Naomi Frederick oraz April Bowlby. Film można obejrzeć na Netflixie.

6 grudnia

"Listy do M" to polska komedia romantyczna wyreżyserowana przez Mitja Okorna. Akcja filmu została umieszczona w okresie bożonarodzeniowym, kiedy to w jedną, najbardziej wyjątkową noc roku, pięć samotnych kobiet i pięciu zagubionych mężczyzn przekona się, że przed prawdziwym uczuciem nie da się uciec. Jeżeli jeden film to dla Was mało, to historia "Listów do M" składa się już z 4 części, z czego każda dostępna jest do obejrzenia na platformie Player.

7 grudnia

"Opowieść wigilijna" autorstwa nominowanego do Oscara Stevena Knighta (“Niewidoczni”), w reżyserii Nicka Murphy’ego (“Szepty”), to ciekawa propozycja nowego odczytania kultowego dzieła Charlesa Dickensa. Stawia istotne pytania, skąd bierze się zło, jakie są mechanizmy jego powstawania. Fabuła opowiada o Ebenezerze Scrooge, zgorzkniałym starszym człowieku, który gardzi świętami Bożego Narodzenia. W trakcie Wigilii mężczyznę nawiedzają trzy duchy, by pokazać mu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ten miniserial składający się z trzech odcinków możecie obejrzeć na platformie HBO GO.

8 grudnia

"Klaus" to bajka animowana dedykowana dzieciom, ale i dorośli będą się przy niej świetnie bawić. Fabuła opowiada o Jesperze, który jest najgorszym studentem w historii akademii listonoszy. Z tego powodu został pokierowany na służbę na wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie nikt nie wysyła listów. Jego zadaniem jest odtworzenie punktu pocztowego, co po przybyciu na miejsce okazało się bardzo trudnym zadaniem. Okoliczni mieszkańcy są skłóceni od pokoleń i ani myślą o pogodzeniu się, a tym bardziej o pisaniu do siebie listów. Jednak z pomocą przyjaciół Jespera pojawia się iskierka nadziei na zmianę. Wyjątkowa moc przyjaźni i trochę prezentów zmienia okolicę nie do poznania. Nie możecie ominąć tej produkcji obojętnie, ponieważ w tym roku została wyróżniona nominacją do Oscara w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. Tytuł jest dostępny do obejrzenia na Netflixie.

9 grudnia

Film "Kronika świąteczna" opowiada historię siostry i brata, Kate i Teddy’ego Pierce’ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem — jakiego jeszcze nie znaliście — i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno. Tytuł jest dostępny do obejrzenia na Netflixie.

10 grudnia

Dzisiejszą propozycją do obejrzenia jest "Last Christmas". Kate mieszka w Londynie, czkawką odbijają się jej konsekwencje złych wyborów, jakich dokonała w życiu. Na co dzień pracuje jako elf w jednym ze sklepów z artykułami świątecznymi. Kiedy w jej życie wkracza Tom, wydaje się, że mężczyzna jest ideałem, może nawet więcej niż ideałem. Ale kiedy do Londynu puka „most wonderful time of the year”, wszystko zaczyna się psuć. A czasem powinno się po prostu pozwolić śniegowi padać, a sercu bić swoim rytmem. No, i wierzyć… Tytuł jest dostępny do obejrzenia na Netflixie.

11 grudnia

Sloane i Jackson nienawidzą świąt. Są singlami i zawsze kończą przy stole dla dzieci albo z żenującą osobą towarzyszącą na karku. Zrządzeniem losu tych dwoje nieznajomych poznaje się w wyjątkowo nieudane Święta Bożego Narodzenia. Wówczas postanawiają oni, że będą swoimi partnerami od święta przez następny rok. Wspólna niechęć do świąt i deklarowany brak zainteresowania sobą nawzajem sprawiają, że są dla siebie idealnymi osobami towarzyszącymi. Gdy jednak rok pełen absurdalnych obchodów świąt dobiega końca, Sloane i Jackson odkrywają, że podoba im się wspólne robienie znienawidzonych rzeczy. Tytuł "Randki od święta" jest dostępny do obejrzenia na Netflixie.

12 grudnia

"Cicha noc" to polska, poważniejsza propozycja ze Świętami Bożego Narodzenia w tle, a akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego, wigilijnego dnia. Głównym bohaterem jest pracujący za granicą Adam, który niespodziewanie odwiedza rodzinny dom podczas świąt. Jego motywy są początkowo nieznane, a rozgrywający się dramat wciągnie każdego, kto lubi dobre kino i znakomitą grę aktorską. Film można obejrzeć na Netflixie.

13 grudnia

"Miłość jest wszystkim" to kolejny tytuł podobny do "Listów do M.". Grudniowy czas przedświątecznej gorączki rozpocznie się wraz z przypłynięciem do miasta niezwykłego Świętego Mikołaja. Uruchomi to lawinę wyjątkowych zdarzeń. Romans z najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka kobietę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu. Zdrady i tajemnice zamieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał. Film jest dostępny do obejrzenia na platformie Player.

14 grudnia

Królestwo Arendelle spowiła wieczna zima. Jest to efekt czarów Królowej Śniegu, Elsy, która nie potrafi kontrolować swoich niezwykłych mocy. Na ratunek bajkowej krainie wyrusza Anna, młodsza siostra władczyni. W wyprawie towarzyszą jej mieszkaniec gór Kristoff, renifer Sven i pocieszny bałwanek Olaf. W czasie pełnej niebezpieczeństw podróży bohaterowie przeżyją wielką zamieć, staną oko w oko z wilkami i spotkają magiczne trolle. Ale czy uda im się odnaleźć nieobliczalną Elsę i uwolnić królestwo spod panowania zimy? Film "Kraina Lodu" dostępny jest w ramach szerokiej biblioteki filmó i seriali platformy HBO GO.

15 grudnia

"Miłość w eterze" to pełna humoru komedia o miłości. Popularny spiker radiowy, zostaje zesłany do prowincjonalnego miasteczka na czas świąt. Tam nieoczekiwanie spotyka miłość swojego życia i zaczyna odczuwać bożonarodzeniową magię. Film można obejrzeć na CDA Premium.

16 grudnia

"Świąteczny kalendarz" to czarujaca komedia romantyczna opowiadająca o utalentowanej, ale sfrustrowanej fotografce, która dostaje w prezencie tytułowy świąteczny kalendarz. Co ciekawe, zdaje się, że jest on w stanie przepowiadać przyszłość. Czy to właśnie z jego pomocą odnajdzie swoją drugą połówkę? Film dostępny jest na platformie Netflix.

17 grudnia

Minął rok, odkąd Callie i Joseph się w sobie zakochali. Cieszą się pełnią szczęścia, prowadząc farmę mleczną i winiarnię. Niestety zobowiązania zawodowe i rodzinne wzywają Josepha z powrotem do miasta — i zagrażają ich romansowi. Film "Kalifornijskie święta: Światła miasta" jest dostępny do obejrzenia na Netflixie.

18 grudnia

"Nigeryjskie święta" to zupełnie nowa komedia romantyczna, która swoją premierę miała 16 grudnia na platformie Netflix. Fabuła opowiada historię trzech braci, którzy mają różne problemy w swoich związkach. Całe szczęście to właśnie podczas świąt Bożego Narodzenia odnajdują miłość.

19 grudnia

"Świąteczny spadek" to komedia romantyczna wyreżyserowana przez Erniego Barabasha na podstawie scenariusza Dinah Eng. Fabuła opowiada o towarzyskiej i rozrywkowej Ellen, która by odziedziczyć firmę swojego ojca, musi najpierw odwiedzić swoje rodzinne miasteczko, gdzie poznaje wartość ciężkiej pracy i pomocy innym. Film można obejrzeć na Netflixie.

20 grudnia

"Renifer Niko" to familijny film świąteczny, którego głównym bohaterem jest tytułowy Niko. Młodzieniec nigdy nie poznał swojego ojca, który należy do Powietrznej Eskadry Świętego Mikołaja. Postanawia więc wyruszyć w długą i niebezpieczną podróż w poszukiwaniu taty, ale stawka jest bardzo wysoka - trzeba powstrzymać wilki, które chcą zniszczyć święta Bożego Narodzenia. Fim jest dostępny do obejrzenia na CDA Premium.

21 grudnia

Dziś na Netflixie premierę ma nowy film komediowy wyreżyserowany przez Pedro Gonazleza oraz Raúl Martíneza. Don Servando, czyli zrzędliwy dziadek z filmu „The Patriarch” (2016 r.) powraca! Te Święta spędzi w gronie swojej nowej, poszerzonej rodziny z synem Franem, synową Almą i całą gromadą uwielbiających dobrą zabawę hippisów takich jak Gala, Renato i Bill. Razem wybiorą się na plażę, aby spędzić święta z ciotką Almy, Doñą Alicią, upartą kobietą, z której Don Servando szybko robi sobie wroga. Gdy jego pozycja w rodzinie staje się zagrożona, Don Servando nie cofnie się przed niczym, aby dowieść, że Alicia jest okropną osobą i koszmarną egoistką… nawet jeśli przy okazji miałby zrujnować wszystkim Gwiazdkę.

22 grudnia

"8-bitowe święta" wyreżyserowane przez Michaela Dowse to świeża propozycja platformy HBO GO. Film przedstawia zabawne i szczere spojrzenie na przygody z czasów dzieciństwa. Akcja tej opowieści rozgrywa się na przedmieściach Chicago pod koniec lat 80, a jej bohaterem jest dziesięcioletni Jake Doyle, który stara się zdobyć na Boże Narodzenie najnowszy i najlepszy system gier wideo. W filmie występują Neil Patrick Harris i Winslow Fegley jako dorosły i młody Jake, June Diane Raphael, David Cross i Steve Zahn.

23 grudnia

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. W domu rodziny Stahlbaum znajduje się już choinka, a pod nią kryją się prezenty. Wśród domowników panuje jednak smutek i przygnębienie, ponieważ są to pierwsze święta bez pani Stahlbaum. Jej śmierć najbardziej dotknęła Clarę, dziewczynę uwielbiającą konstruować różnego rodzaju urządzenia. Gdy pod drzewkiem świątecznym znajduje prezent od mamy – dziwne jajko zamknięte na zamek bębenkowy – rozpoczyna poszukiwania zaginionego klucza. Wkrótce trafia do magicznej krainy ukrytej gdzieś w czeluściach posiadłości, należącej do ojca chrzestnego, genialnego wynalazcy – Drosselmeyera. Film "Dziadek do orzechów i cztery królestwa" jest dostępny do obejrzenia na Playerze.

24 grudnia

"Kevin sam w domu" to amerykański film fabularny z 1990 roku wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa. Seria składa się aż z sześciu produkcji, których oglądanie jest już niemalże polską świąteczną tradycją. Fabuła opowiada o rodzinie McCallisterów, która wyjeżdża do Paryża na Święta Bożego Narodzenia. Z powodu porannego pośpiechu rodzina wyjeżdża bez jednego dziecka, ośmioletniego Kevina. Tymczasem domem na czas nieobecności lokatorów zaczynają interesować się włamywacze, którym chłopiec musi stawić czoła.