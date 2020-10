Filmy Disney w końcu w rozdzielczości 4K w iTunes Store i Apple TV+

Posiadacze telewizorów 4K HDR nie będą już musieli oglądać kultowych hitów Disneya w przestarzałej rozdzielczości Full HD. Nowe materiały w 4K trafiły już do iTunes Store.

Apple to firma, która dosyć kontrowersyjnie podchodzi do rozdzielczości. Z jednej strony komputery z logo nadgryzionego jabłka jako pierwsze otrzymały ekrany o wysokiej rozdzielczości (pierwsze MacBooki z Retiną pojawiły się już w 2012 roku), a z drugiej strony w 2020 roku nadal jest problem z materiałami w 4K. Informowaliśmy niedawno, że Apple TV 4K dopiero po trzech latach od debiutu otrzymało YouTube w 4K. Na wysoką jakość czekali również posiadacze komputerów Mac, gdzie możliwość oglądania w 4K pojawiła się w tym roku.

Usługa Disney Plus Źródło: techhive.com

Portal 9to5Mac zauważył, że Disney zaktualizował swoje materiały w iTunes Store. Od teraz możliwe jest oglądanie filmów w 4K. Zgodnie z wpisami użytkowników Twittera na platformie pojawiła się cała saga Gwiezdnych Wojen oraz kilka filmów Marvela w 4K.

Jeżeli posiadasz wykupione filmy Disneya w 4K dzięki rozwiązaniu Movies Anywhere będą one dostępne bez dodatkowych opłat również w iTunes Store..

Dodatkowo poza zwiększeniem rozdzielczości najnowsze klipy Disneya otrzymały wsparcie dla Dolby Vision HDR oraz Dolby Atmos. Oznacza to, że są to te same materiały co na platformie streamingowej Disney Plus, która wystartowała w zeszłym roku.

Sprawdź, ile kosztuje Apple TV 4K.

Źródło: theverge.com