Filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu [11.10-17.10]

W tym tygodniu z HBO GO zniknie kilka filmów oraz seriali. Zobaczcie, jakich produkcji wkrótce zabraknie!

W tym tygodniu z platformy HBO GO znikną zaledwie trzy pozycje. Będą to filmy To: Rozdział 2, Jak boss, oraz krótkometrażowa produkcja z Elizabeth Moss: Projekt Tokio.

To: Rozdział 2

27 lat po tragicznych wydarzeniach Pennywise powraca i zaczyna znowu terroryzować Derry. W mieście zaczynają znikać dzieci, a zdesperowany Mike wzywa na miejsce pozostałych, dorosłych już członków "Klubu frajerów", żeby razem z nimi ostatecznie pokonać zło. Naznaczeni wydarzeniami z przeszłości członkowie grupy muszą pozbyć się swoich najgłębszych lęków, by zniszczyć Pennywise, który stał się groźniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Kanada

: Stany Zjednoczone, Kanada Reżyseria : Andy Muschietti

: Andy Muschietti Scenariusz : Gary Dauberman

: Gary Dauberman Gatunek : horror

: horror Obsada : Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, Bill Skarsgård, James Ransone, Jaeden Martell

: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, Bill Skarsgård, James Ransone, Jaeden Martell Dostępny do: 12 października

Jak boss

Najlepsze przyjaciółki Mia i Mel żyją swoimi marzeniami, prowadząc własną firmę kosmetyczną. Niestety finansowo są pod kreską, więc kiedy pojawia się oferta na wykupienie ich firmy przez królową branży kosmetycznej, Claire Lunę, kobiety wiedzą, że nie mogą odpuścić. Nowa sytuacja wystawia jednak ich przyjaźń na poważną próbę.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Miguel Arteta

: Miguel Arteta Scenariusz : Adam Cole-Kelly, Sam Pitman

: Adam Cole-Kelly, Sam Pitman Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Billy Porter, Karan Soni, Katie Parker, Jessica St. Clair

: Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Billy Porter, Karan Soni, Katie Parker, Jessica St. Clair Dostępny do: 14 października

Projekt Tokio

Sebastian (Ebon Moss-Bachrach) jest młodym biznesmenem z Brooklynu, który wybiera się w służbową podróż do Tokio. Przystojny mężczyzna reprezentuje firmę kosmetyczną, której produkty dla mężczyzn są niezwykle popularne w Japonii. Mimo licznych sukcesów w życiu zawodowym, codziennością Sebastiana rządzi smutek. W hotelu co chwilę wpada na piękną i tajemniczą Claire (Elisabeth Moss). Niespodziewane para nieznajomych ludzi postanawia spędzić ze sobą pełną wrażeń noc.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Richard Shepard

: Richard Shepard Scenariusz : Richard Shepard

: Richard Shepard Gatunek : dramat, krótkometrażowy

: dramat, krótkometrażowy Obsada : Shusaku Kakizawa, Elisabeth Moss, Ebon Moss-Bachrach

: Shusaku Kakizawa, Elisabeth Moss, Ebon Moss-Bachrach Dostępny do: 14 października

Wszystkie produkcje, które w tym tygodniu znikną z HBO GO:

12.10 (wtorek)

To: Rozdział 2

14.10 (czwartek)

Jak boss

Projekt Tokio

