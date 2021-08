Filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu [16.08-22.08]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć wiele filmów i seriali na platformie HBO GO. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

Spis treści

To już ostatnie chwile na to, żeby na platformie HBO GO obejrzeć Sekcję rytmiczną, w której Blake Lively poświęca się pracy szpiegowskiej, aby rozpracować siatkę terrorystyczną, która spowodowała śmierć jej bliskich. Mamy także ostatnią szansę zobaczyć dokument Złudny urok: Sprawa Pameli Smart, który zapoczątkował współczesną telewizję reality show.

Sekcja rytmiczna

Stephanie Patrick po śmierci najbliższych członków swojej rodziny, którzy zginęli w tragicznej katastrofie lotniczej, podąża niebezpieczną ścieżką samodestrukcji. Wszystko się zmienia, kiedy kobieta odkrywa, że nie był to zwykły wypadek. W poszukiwaniu zemsty i odkupienia wkracza do mrocznego świata tajemnic.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Reżyser : Reed Morano

: Reed Morano Scenariusz : Mark Burnell

: Mark Burnell Gatunek : akcja, thriller

: akcja, thriller Obsada : Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella, Raza Jaffrey, Richard Brake

: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella, Raza Jaffrey, Richard Brake Dostępny do: 19.08

Złudny urok: Sprawa Pameli Smart

W 1990 roku rozpoczął się proces oskarżonej o zlecenie zabójstwa męża dwudziestojednoletniej mieszkanki stanu New Hampshire, Pameli Smart. Był to pierwszy w historii USA proces w pełni zrelacjonowany na żywo przez stacje telewizyjne. Zjawisko to współcześnie uznaje się za początek telewizji typu reality show. Prawie ćwierć wieku później autorzy filmu sprawdzają, czy sposób przedstawiania sprawy w mediach wpłynął na proces i wyrok.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Jeremiah Zagar

: Jeremiah Zagar Gatunek : dokument

: dokument Dostępny do: 17.08

Zobacz także: HBO GO - Premiery i nowości sierpnia 2021