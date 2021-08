Filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu [2.08-9.08]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć wiele filmów i seriali na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

W tym tygodniu mamy ostatnią szansę, aby na platformie HBO GO obejrzeć takie filmy jak Bloodshot oraz Słodziak. Znikną także serial A Black Lady Sketch Show oraz dokument Superherosi.

A Black Lady Sketch Show

Składający się ze skeczów serial komediowy produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet. Maya dzieli się tajemnicą ze swoją grupą wsparcia, Trinity spotyka swoją bratnią duszę, Drea konfrontuje się na parkiecie ze złodziejem kroków, a światowej sławy "filozofka" promuje swoje wykłady. Rozgrywający się w magicznej rzeczywistości serial komediowy, który pełen jest dynamicznych i zabawnych postaci.

Kraj produkcji : USA

: USA Twórcy : Robin Thede

: Robin Thede Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Robin Thede, Angela Bassett, Ashley Nicole Black, Gabrielle Denis, Sashah Askari, Issa Rae

: Robin Thede, Angela Bassett, Ashley Nicole Black, Gabrielle Denis, Sashah Askari, Issa Rae Dostępny do: 2.08

Słodziak

Historia burzliwego dzieciństwa aktora Otisa Lorta oraz jego lat młodzieńczych, kiedy to za pośrednictwem snów i kina próbuje pogodzić się z ojcem. Na ekranie zobaczymy wielki wzlot młodego aktora, który na naszych oczach staje się gwiazdorem, oraz późniejsze zmagania z życiem i nałogami. Kolejne etapy życia młodego aktora portretują Noah Jupe oraz Lucas Hedges. LaBeouf wciela się (odważnie i być może w ramach terapii) w trudną, niewdzięczną rolę własnego ojca.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Alma Har'el

: Alma Har'el Scenariusz : Shia LaBeouf

: Shia LaBeouf Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe, Byron Bowers, Laura San Giacomo, Natasha Lyonne

: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe, Byron Bowers, Laura San Giacomo, Natasha Lyonne Dostępny do: 3.08

Superherosi

To istny fenomen. W USA nie brakuje osób, które inspirując się z postaciami z komiksów, kreskówek i filmów postanawiają wcielić się w role superbohaterów. Ludzie ci przebierają się w specjalne kostiumy. Wyposażeni w różnego rodzaju gadżety wychodzą na ulicę swoich miast i miasteczek, żeby strzec porządku oraz ścigać złoczyńców. Często zdarza im się balansować na granicy prawa. Twórcy filmu podążają za nimi i starają się zrozumieć motywy ich postępowania.Niezwykły, doskonale zrealizowany film dokumentalny o współczesnych superbohaterach, którzy z własnej i nieprzymuszonej woli wcielają się w role stróżów prawa. Za reżyserię obrazu odpowiedzialny był wyróżniony nagrodą Emmy Michael Barnett (Mother Earth), który od lat zafascynowany jest społecznym fenomenem herosów i ich miejscem w popkulturze. W produkcji nie brakuje rozmów z nietuzinkowymi ludźmi, których celem jest pomoc potrzebującym oraz walka o porządek i sprawiedliwość.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Michael Barnett

: Michael Barnett Scenariusz : Michael Barnett, Theodore James

: Michael Barnett, Theodore James Gatunek : dokument, komedia

: dokument, komedia Dostępny do: 7.08

Bloodshot

Ray Garrison jest żołnierzem, który ginie podczas akcji i zostaje przywrócony do życia przez korporację RST jako super-człowiek zwany Bloodshot. Jego krew pełna jest neotechnologicznych rozwiązań, dzięki czemu mężczyzna jest nie do zatrzymania. Jest silniejszy od każdego, a jego organizm ma niezwykłą zdolność do natychmiastowej regeneracji. Niestety za sprawą decyzji korporacji traci kontrolę nad swoim życiem. Jego wspomnienia i pamięć zostają mu wykasowane, trudno mu więc odróżnić prawdę od fikcji.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Dave Wilson

: Dave Wilson Scenariusz : Eric Heisserer, Jeff Wadlow

: Eric Heisserer, Jeff Wadlow Gatunek : akcja, sci-fi

: akcja, sci-fi Obsada : Vin Diesel, Elza Gonzalez, Sam Heughan, Gu Pearce, Toby Kebbell, Lamorne Morris, Talulah Riley

: Vin Diesel, Elza Gonzalez, Sam Heughan, Gu Pearce, Toby Kebbell, Lamorne Morris, Talulah Riley Dostępny do: 9.08

