Filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu [20.09-26.09]

W tym tygodniu z HBO GO zniknie wiele filmów oraz seriali. Zobaczcie, jakich produkcji wkrótce zabraknie!

W tym tygodniu z platformy HBO GO zniknie kilka ciekawych pozycji. Mamy już ostatnie dni, żeby obejrzeć film akcji Bad boys for life z Willem Smithem i Martinem Lawrencem w rolach głównych. Jeżeli przegapicie tą produkcję w HBO GO, to nic straconego, bowiem już kolejnego dnia dostępna będzie w ofercie Netflixa. W ciągu następnych siedmiu dni z platformy zniknie także wiele filmów dokumentalnych i krótkometrażowych.

Bad Boys for life

Gdy z więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baronowa narkotykowego kartelu, agenci Mike Lowrey i Marcus Burnett wracają, aby zmierzyć się z największym wyzwaniem w swojej karierze. W akcji pomaga im specjalna jednostka AMMO, którą tworzą przedstawiciele młodego pokolenia policyjnych twardzieli.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Adil El Arbi, Bilall Fallah

: Adil El Arbi, Bilall Fallah Scenariusz : Chris Bremner, Joe Carnahan, Peter Craig

: Chris Bremner, Joe Carnahan, Peter Craig Gatunek : sensacyjny

: sensacyjny Obsada : Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nuñez, Kate del Castillo, Nicky Jam, Joe Pantoliano

: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nuñez, Kate del Castillo, Nicky Jam, Joe Pantoliano Dostępny do: 22 września

Wszystkie produkcje, które w tym tygodniu znikną z HBO GO:

22 września (środa)

Bad boys for life

26 września (niedziela)

Porządni faceci ubierają się na czarno

Dziecięcy ogród poezji

Kiedy puściły wały: Reqiuem w 4 aktach

Śmierć w Gazie

Mur

Coś jest nie tak z ciocią Diane

Alzheimer

Osobliwe dzieje zasady "Nie pytaj, nie mów"

Dziękuje panie prezydencie: Helen Thomas w Białym Domu

Królestwo pająków

Flight of the Conchords

