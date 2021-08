Filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu [23.08-29.08]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć tą produkcję na platformie HBO GO. Na szczęście nie zdążycie za nią zatęsknić

W tym tygodniu platforma HBO GO usuwa tylko jedną pozycję ze swojej oferty. Jest to przygodowy film Jumanji: Następny poziom. Jeżeli nie zdążyliście jednak jej obejrzeć, to mamy dla was dobrą wiadomość, ponieważ ten film już następnego dnia pojawi się na Netflixie!

Jumanji: Następny poziom

Jumanji: Następny poziom to powrót słynnych bohaterów, których poznaliśmy w Jumanji: Przygoda w dżungli. Tyle że zasady gry zmieniły się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, by uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się opuścić gry. Nie spodziewają się jednak, że nic nie pójdzie zgodnie z ich oczekiwaniami. Przyjdzie im stawić czoła niebezpieczeństwom i temu, co nieznane – od jałowych pustyń przez śnieżne szczyty gór. Tylko czy uda im się wyjść z najbardziej wciągającej gry świata?

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Jake Kasdan

: Jake Kasdan Scenariusz : Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg

: Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg Gatunek : fantastyka, przygodowy

: fantastyka, przygodowy Obsada : Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Danny DeVito, Awkwafina, Danny Glover, Rory McCann

: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Danny DeVito, Awkwafina, Danny Glover, Rory McCann Dostępny do: 24 sierpnia

