Filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu [26.07-1.08]

W tym tygodniu z HBO GO zniknie wiele filmów oraz seriali. Zobaczcie, jakich produkcji wkrótce zabraknie!

Fani klasycznych filmów o przygodach Jamesa Bonda niedługo nacieszyli się ich obecnością w HBO GO. Wszystkie filmy o przygodach agenta 007 z Seanem Connerym, Rogerem Moorem, Timothym Daltonem, Georgem Lazenbym oraz Davidem Nivenem w rolach uwodzicielskiego agenta znikną z platformy 29 lipca, czyli zaledwie po miesiącu. Ich śladem podążą między innymi Annabelle wraca do domu oraz Kill Bill.

Kill Bill

Panna Młoda, należąca niegdyś do płatnych zabójców, a która obecnie spodziewa się dziecka, zostaje zdradzona w dniu swojego ślubu przez swojego szefa. Cudem unika śmierci, mimo iż została postrzelona w głowę. Znajduje się jednak w śpiączce. Po czterech latach budzi się ze śpiączki i postanawia krwawo zemścić się na każdym, kto miał związek z zamachem na jej życie, pozostawiając sobie zemstę na tytułowym Billu na koniec.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino Scenariusz : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino Gatunek : akcja, thriller

: akcja, thriller Obsada : Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah, Vivica A. Fox, Michael Madesn

: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah, Vivica A. Fox, Michael Madesn Dostępny do: 31 lipca

Goldfinger

Agent James Bond ma rozpracować multimilionera Aurica Goldfingera, podejrzanego o kradzież złota z wielu skarbców świata. Sekretarka bogacza zdradza Bondowi metodę, którą posługuje się jej pracodawca. Wkrótce zostaje zamordowana, a Goldfinger znika bez śladu. Agent 007 rusza za nim w pościg. W drodze do Europy poznaje żądną zemsty siostrę zabitej, Tilly. Niebawem ginie ona z rąk ochroniarza Aurica, Oddjoba. Bond zostaje schwytany i przewieziony do siedziby Goldfingera. Tam milioner przygotowuje się do napadu na skarbiec USA - Fort Knox.

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Reżyser : Guy Hamilton

: Guy Hamilton Scenariusz : Richard Maibaum, Paul Dehn

: Richard Maibaum, Paul Dehn Gatunek : sensacyjny

: sensacyjny Obsada : Sean Connery, Honor Blackman, Gert Fröbe, Shirley Eaton, Tania Mallet, Harold Sakata, Bernard Lee

: Sean Connery, Honor Blackman, Gert Fröbe, Shirley Eaton, Tania Mallet, Harold Sakata, Bernard Lee Dostępny do: 29 lipca

Wszystkie produkcje, które w tym tygodniu znikną z HBO GO

27 lipca (wtorek)

Annabelle wraca do domu

29 lipca (czwartek)

Doktor No

Pozdrowienia z Rosji

Goldfinger

Operacja Piorun

Żyje się tylko dwa razy

Casino Royale

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

Diamenty są wieczne

Żyj i pozwól umrzeć

Człowiek ze złotym pistoletem

Szpieg, który mnie kochał

Moonraker

Tylko dla twoich oczu

Nigdy nie mów nigdy

Ośmiorniczka

Zabójczy widok

W obliczu śmierci

Licencja na zabijanie

Pan Avila

30 lipca (piątek)

Projekt: Monster

31 lipca (sobota)

Ziemia Noego

Korpoludki

Idąc na południe

Kill Bill

Kill Bill 2

Kiss Kiss Bang Bang

Między nami bliźniętami

Geneza

Człowiek, który wszystkich zaskoczył

Mnie tu nie ma

A może Adolf?

Podwodne życie ze Stevem Zissou

Shadow

Książe przypływów

Giganci ze stali

Na skrzydłach orłów

Straszny film

Straszny film 2

Straszny film 3

Jestem numerem cztery

Jackie brown

Niewidoczni

Wywiad ze Słońcem Narodu

Ostra jazda

Ich własna liga

Obywatel USA: Podróż przez 50 stanów

Curiosa: Sztuka uwodzenia

Rafaël

Klasa pracująca

Dzień po moim odejściu

Romeo i Julia: Poza słowami

Młot

Dwie godziny do Paryża

Bez zobowiązań

Goldie

Oszuści

Guru miłości

25. godzina

Quiz Show

Żony ze Stepford

Wyścig

Tazzeka

Klub Literatury Pięknej

