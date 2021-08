Filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu [30.08-5.09]

W tym tygodniu z HBO GO zniknie wiele filmów oraz seriali. Zobaczcie, jakich produkcji wkrótce zabraknie!

Jak to zwykle bywa w przypadku HBO GO, ostatniego dnia miesiąca z platformy zniknie wiele filmów oraz seriali. Mamy już ostatnie dni, żeby obejrzeć takie filmy jak oskarowy Whiplash, Kryptonim U.N.C.L.E. Guya Ritchiego, czy Annę wyreżyserowaną przez Luca Bessona. Zapoznajcie się z pełną listę poniżej.

Kryptonim U.N.C.L.E.

Na początku 1960 roku, w szczytowym okresie zimnej wojny, organizacja The Man From Uncle (United Network Command for Law Enforcement) koncentruje się na relacjach między agentami: CIA - Solo i KGB - Kuryakiną. Dwie drużyny sprzymierzają się wspólnej misji, aby zatrzymać tajemniczą, międzynarodową organizację przestępczą, której działania mogą zaburzyć równowagę świata poprzez swoją technologię i siły broni jądrowej. Jedynym tropem jest Gaby, córka zaginionego, niemieckiego uczonego, który jest kluczem do infiltracji organizacji przestępczej. Ścigając się z czasem, muszą go odnaleźć i zapobiec światowej katastrofie.

Kraj produkcji : USA, Wielka Brytania

: USA, Wielka Brytania Reżyseria : Guy Ritchie

: Guy Ritchie Scenariusz : Guy Ritchie, Lionel Wigram

: Guy Ritchie, Lionel Wigram Gatunek : komedia, akcja

: komedia, akcja Obsada : Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Hugh Grant, Jared Harris, Luca Calvani, Sylvester Groth

: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Hugh Grant, Jared Harris, Luca Calvani, Sylvester Groth Dostępny do: 31 września

Rambo: Ostatnia krew

John Rambo częściej niż po broń sięga dziś po butelkę. Szuka w niej ucieczki przed powracającymi wspomnieniami dawnych walk i utraconych bliskich. Gdy jednak uprowadzona zostaje córka jego przyjaciółki, John po raz ostatni będzie musiał stanąć do walki. Wkrótce okaże się, że porywacze pracują dla mafii, która z porwań młodych kobiet zrobiła dochodowy biznes. Próba ocalenia dziewczyny oznacza wypowiedzenie wojny armii bezwzględnych najemników. A wojna to żywioł Johna Rambo. Gdy jego przeciwnicy zrozumieją, że najtrudniejszym przeciwnikiem jest ten, który nie ma nic do stracenia, nie będzie już dla nikogo odwrotu. Okazywanie litości nie jest najmocniejszą stroną John Rambo. Oni pierwsi przelali krew. On zrobi to ostatni.

Kraj produkcji : USA, Francja, Hiszpania

: USA, Francja, Hiszpania Reżyseria : Adrian Grundberg

: Adrian Grundberg Scenariusz : Sylvester Stallone, Matthew Cirulnick

: Sylvester Stallone, Matthew Cirulnick Gatunek : akcja

: akcja Obsada : Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Sergio Peris-Mencheta, Óscar Jaenada, Adriana Barraza

: Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Sergio Peris-Mencheta, Óscar Jaenada, Adriana Barraza Dostępny do: 31 września

Anna

Odkryta przez paryskiego łowcę talentów piękna Anna błyskawicznie pnie się po szczeblach drabiny sukcesu trafiając do ekskluzywnego kręgu supermodelek. To jednak tylko etap na drodze do prawdziwego celu. Urodą i wdziękiem posługuje się jak niebezpieczną bronią. Zna tajemnice o jakich nie śniło się zwyczajnym śmiertelnikom. Uwikłana w walkę dwóch największych światowych potęg wywiadowczych, Anna zdaje sobie sprawę, że dla swoich mocodawców warta jest tyle, ile skrywane przez nią sekrety.

Kraj produkcji : Francja

: Francja Reżyseria : Luc Besson

: Luc Besson Scenariusz : Luc Besson

: Luc Besson Gatunek : akcja, thriller

: akcja, thriller Obsada : Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Alexander Petrov, Eric Godon, Andrew Howard

: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Alexander Petrov, Eric Godon, Andrew Howard Dostępny do: 31 sierpnia

Wszystkie filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu:

31 sierpnia (wtorek)

Jutro wstanie nowy dzień

Rozpalony duch

Staniczek

Niesamowita szafa doktora Steina

Przed mrozem

Bille

Zabić wspomnienia

Crittersi atakują

Odmieńcy

Kryptonim U.N.C.L.E.

Głos

Eksperyment Belko

Equilibrium

Mirai

O mały głos

Bez końca

Rebelia

Nie wysiadaj

Tylko Ty

Wredne dziewczyny

Zathura – kosmiczna przygoda

Rzeczy, które robisz w Denver będąc martwym

Hudson Hawk

Anna

Zwyczajna kobieta

Dyrygentka

Ostatnie drzewo

Sun

Małe kobietki

Wbrew regułom

Whiplash

Lęk pierwotny

Happy Ending

Futbol z Shaolin

Darlin'

Marsz wewlny: Powrót mojego chłopaka

Dysonans

Pozytywka

Praziomek

Trzy dni i jedno życie

Rambo: Ostatnia krew

Kocham cię na zabój

Suma wszystkich strachów

Stary, kocham cię

Grizzy i lemingi

Ciemna strona miasta

Wątpliwość

Godziny

1 września (środa)

The Grudge: Klątwa

Targowisko próżności

