Filmy i seriale usuwane z HBO GO w tym tygodniu [9.08-15.08]

To już ostatnie dni, żeby obejrzeć wiele filmów i seriali na platformie HBO GO. Sprawdźcie, czy są wśród nich wasze ulubione tytuły.

Spis treści

W tym tygodniu z HBO GO znikną takie produkcje jak Bloodshot, opowiadający historię futurystycznego super żołnierza, dramat psychologiczny Sunset Limited oraz Stuber i Pałac idealny. Zobacz, do kiedy będą dostępne.

Bloodshot

Ray Garrison jest żołnierzem, który ginie podczas akcji i zostaje przywrócony do życia przez korporację RST jako super-człowiek zwany Bloodshot. Jego krew pełna jest neotechnologicznych rozwiązań, dzięki czemu mężczyzna jest nie do zatrzymania. Jest silniejszy od każdego, a jego organizm ma niezwykłą zdolność do natychmiastowej regeneracji. Niestety za sprawą decyzji korporacji traci kontrolę nad swoim życiem. Jego wspomnienia i pamięć zostają mu wykasowane, trudno mu więc odróżnić prawdę od fikcji.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Dave Wilson

: Dave Wilson Scenariusz : Eric Heisserer, Jeff Wadlow

: Eric Heisserer, Jeff Wadlow Gatunek : akcja, sci-fi

: akcja, sci-fi Obsada : Vin Diesel, Elza Gonzalez, Sam Heughan, Guy Pearce, Toby Kebbell, Lamorne Morris, Talulah Riley

: Vin Diesel, Elza Gonzalez, Sam Heughan, Guy Pearce, Toby Kebbell, Lamorne Morris, Talulah Riley Dostępny do: 9.08

Sunset Limited

Cormac McCarthy, autor powieści "To nie jest kraj dla starych ludzi" i "Droga", przedstawia cięty dwuosobowy dramat o wyborach, jakich często dokonujemy: iść dalej, czy zatracić się w smutku. Miejsce akcji to zapuszczone mieszkanie nowojorskiej kamienicy czynszowej, w którym spotykają się dwaj całkowicie różni mężczyźni: czarny, były więzień (Samuel L. Jackson) utrzymujący, że słyszy głos Jezusa i biały profesor (Tommy Lee Jones), który w ostatniej chwili zostaje powstrzymany od rzucenia się pod nadjeżdżający pociąg Sunset Limited. Ci dwaj toczą filozoficzną debatę - bezgraniczna wiara Czarnego zderza się z pesymizmem Białego, racjonalnie argumentującego swoją ponurą wizję rzeczywistości.

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyser : Tommy Lee Jones

: Tommy Lee Jones Scenariusz : Cormac McCarthy

: Cormac McCarthy Gatunek : psychologiczny, dramat

: psychologiczny, dramat Obsada : Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson

: Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson Dostępny do: 11.08

Wszystkie produkcje usuwane z HBO GO:

9 sierpnia (poniedziałek)

Bloodshot

11 sierpnia (środa)

Sunset Limited

12 sierpnia (czwartek)

Stuber

14 sierpnia (sobota)

Pałac idealny

