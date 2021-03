Filmy i seriale usuwane z Netflix w tym tygodniu [1.03-7.03]

To ostatnie chwile, żeby zobaczyć "Zieloną milę", "LEGO przygodę 2", czy "Teorię wszystkiego" na platformie Netflix. Sprawdź co jeszcze zniknie!

Spis treści

Platforma Netflix regularnie usuwa filmy i seriale ze swojej ogromnej biblioteki, żeby zwolnić miejsce na nowe produkcje. Z pełną listą premier można się zapoznać tutaj. Poniżej tytuły, które znikną w tym tygodniu.

LEGO przygoda 2 [film]

Opis: Mija pięć lat od czasu, kiedy wszystko było czadowe. Mieszkańcy Klocburga stoją w obliczy nowego, ogromnego zagrożenia. Gdy obcy Lego Duplo porywają Lucy i Batmana, Emmet musi wyruszyć w kosmiczną misję, aby ich uratować. Podróż ta będzie sprawdzianem ich odwagi, kreatywności i umiejętności budowniczych, a ponadto ukaże jak bardzo są wyjątkowi.

Gatunek: Animowany, Dla dzieci, Komedia

Kategorie: Błyskotliwy, Emocjonujący

Kraj produkcji: Australia, Dania, USA

Ostatni dzień na platformie: 2 marca

Teoria wszystkiego [film]

Opis: Film opowiada historię genialnego naukowca Stephena Hawkinga, który w błyskotliwym tempie robi karierę w świecie fizyki dzięki teorii o czarnych dziurach. Niestety, równie szybko postępuje jego choroba, która sprawia, że mężczyzna coraz bardziej uzależnia się od żony.

Gatunek: Biograficzny, Dramat

Kategorie: Inspirujący, Wzruszający, Pogodny

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ostatni dzień na platformie: 3 marca

Mustang z Dzikiej Doliny [film]

Opis: Nie ma nic bardziej majestatycznego niż dziki mustang przemierzający stepy Dzikiego Zachodu. Niestety, identycznie myślą kowboje, którzy łapią konie po to, by je sprzedawać kawalerii. Taki los spotkał Mustanga, który najbardziej w swoim życiu ceni sobie właśnie wolność.

Gatunek: Animacja, Familijny, Przygodowy

Kategorie: Inspirujący, Pogodny

Kraj produkcji: USA

Ostatni dzień na platformie: 3 marca

Geniusz [film]

Opis: Thomas Wolfe pragnie znaleźć wydawnictwo skłonne wydać jego powieść. Po długich poszukiwaniach trafia na Maxa Perkinsa, doświadczonego korektora, którego głównym celem jest odkrywanie młodych i zdolnych autorów.

Gatunek: Biograficzny, Dramat

Kategorie: Intelektualny

Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

Ostatni dzień na platformie: 4 marca

Zielona mila [film]

Opis: Strażnik Paul Edgecombe był jednym ze strażników śmierci w więzieniu Cold Mountain. Do jego obowiązków należało odprowadzanie skazańców do celi śmierci długim korytarzem wyłożonym zieloną wykładziną stąd jego nazwa "Zielona mila". Opowiada on jedna z historii, która najbardziej zapadła mu w pamięć, a dotyczyła ona olbrzymiego czarnoskórego skazańca oczekującego kary śmierci za zamordowanie dwóch białych dziewczynek.

Gatunek: Dramat

Kategorie: Inspirujący, Pogodny, Wzruszający

Kraj produkcji: USA

Ostatni dzień na platformie: 3 marca

Pełna lista tytułów, które znikną w tym tygodniu

2 marca (wtorek)

LEGO przygoda 2

3 marca (środa)

Johnny English: Reaktywacja

Prawdziwa jazda

Zielona mila

Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie

Stretch

Wielki i włochaty

Teoria wszystkiego

Holmes and Watson

Gliniarz w przedszkolu

Diabeł

Duma i uprzedzenie

Johnny English

Grinch

Mustang z Dzikiej Doliny

4 marca (czwartek)

Geniusz

Zmartwychwstały

5 marca (piątek)