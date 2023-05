Filmy na VOD – nowości MAJ 2023. Co oglądać w serwisie Netflix, HBO Max czy Disney+?

W maju w serwisach VOD pojawią się filmy akcji, produkcje sci-fi, a także przedstawiciel kina wojennego. Wśród propozycji nie zabraknie również polskiego akcentu. Oto co wiosną znajdziecie na platformach streamingowych.

Ciche miejsce (SkyShowtime)

Premiera: 7 maja

Horror w reżyserii Johna Krasinskiego. Niedaleka przyszłość. Świat został opanowany przez tajemnicze istoty reagujące na dźwięk, a ludzkość znajduje się na granicy wyginięcia. Evelyn (Emily Blunt) oraz Lee Abbott (John Krasinski) wraz z dziećmi starają się przetrwać w świecie, w którym najmniejszy hałas może przesądzić o śmierci.

Wonder Woman (HBO Max)

Premiera: 8 maja

Diana (Gal Gadot) to księżniczka Amazonek, wspaniale wyszkolona i szlachetna wojowniczka. Gdy na jej rodzinnej wyspie rozbija się pilot i informuje mieszkanki o ogólnoświatowym konflikcie zbrojnym, Diana opuszcza rajską siedzibę i wyrusza z misją zakończenia wielkiej wojny.

Matka (Netflix)

Premiera: 12 maja

Główna bohaterka (Jennifer Lopez) to świetnie wyszkolona zabójczyni, która posiada wielu wrogów. Tuż po porodzie musi opuścić dziecko i uciekać przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Po latach kobieta wychodzi z ukrycia, by odnaleźć porwaną córką i raz na zawsze rozprawić się z przeciwnikami.

Bodies Bodies Bodies (HBO Max)

Premiera: 12 maja

Grupa przyjaciół spędza weekend w luksusowej posiadłości odseparowanej od cywilizacji. Młodzi ludzie postanawiają zagrać w grę, w której jedna osoba jest mordercą, a pozostałe muszą odgadnąć jej tożsamość. Jak się jednak okazuje, w grupie znajduje się prawdziwy morderca, który zaczyna polować na niczego nieświadomych imprezowiczów.

Fantastyczny Pan Lis (HBO Max)

Premiera: 12 maja

Kultowa animacja poklatkowa autorstwa Wesa Andersona. Pan i Pani Lis razem z synkiem Ashem i kuzynem Kristophersonem wiodą szczęśliwe życie na wsi. W Panu Lisie odzywają się jednak dawne przestępcze skłonności i wraz ze swoją złodziejską szajką postanawia napaść na pobliską fermę drobiu. Jej właściciele wypowiadają lisom wojnę, jednak sprytne zwierzaki nie mają zamiaru się poddać.

Crater (Disney+)

Premiera 12 maja

Rok 2257. Caleb (Isaiah Russell-Bailey) wraz z ojcem (Kid Cudi) mieszka w kolonii na Księżycu. Pewnego dnia dowiaduje się, że poza bazą znajduje się tajemniczy krater. Wraz z czwórką przyjaciół chłopiec potajemnie opuszcza bezpieczną siedzibę i wyrusza na wyprawę, by sprawdzić, co skrywa księżycowa dolina.

Fanfik (Netflix)

Premiera: 17 maja

Opowieść o licealnym poszukiwaniu miłości i tożsamości. Tosia (Alin Szewczyk) przez rówieśników postrzegana jest jako outsiderka. Jej ulubionym zajęciem i sposobem na ucieczkę od rzeczywistości jest pisanie fanfików. Gdy pewnego dnia w szkole zjawia się nowy uczeń, Leon, bohaterka zaczyna odkrywać swoje prawdziwe ja – zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę nie jest Tosią, ale Tośkiem.

Shazam! Gniew bogów (HBO Max)

Premiera: 23 maja

Druga część przygód Billy'ego Batsona (Asher Angel) aka Shazama (Zachary Levi). Chłopca dręczą wątpliwości związane z superbohaterską działalnością oraz tym, co przyniesie przyszłość, jednak musi on skupić się na większym problemie. Jak się bowiem okazuje, potężne córki Atlasa – Hespera (Helen Mirren), Kalypso (Lucy Liu) i Anthea (Rachel Zegler) – wypowiadają wojnę dzieciakom obdarzonym supermocami.

Dzień matki (Netflix)

Premiera: 24 maja

Polski film Netflixa. Nina (Agnieszka Grochowska) to była agentka NATO do zadań specjalnych. Gdy jej dawno niewidziany syn zostaje porwany przez okrutnych gangsterów, kobieta musi użyć swoich umiejętności, by go uwolnić.

Krew i złoto (Netflix)

Premiera: 26 maja

Niemcy, rok 1945. Heinrich (Robert Maaser) to dezerter z nazistowskiej armii, który próbuje przedostać się do swojej rodzinnej miejscowości. Po drodze zostaje jednak schwytany przez grupę esesmanów. Od śmierci ratuje go Elsa (Marie Hacke). Tymczasem pomiędzy mieszkańcami pobliskiego miasteczka a żołnierzami SS wybucha konflikt o ukryte przez Żydów złoto. Heinrich i Elsa wplątują się w krwawe wydarzenia, do których dochodzi w lokalnym kościele.

