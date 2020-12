Filmy na sylwestra 2020 – wystrzałowe tytuły Netflix, HBO Go i nie tylko

Choć Sylwestra w tym roku spędzimy w większości w domu, nie oznacza to, że nie może on przebiec w odpowiednim klimacie. Przedstawiamy kilka propozycji filmowych, które podtrzymają sylwestrową atmosferę.

Tegoroczny sylwester zapowiada się na świętowanie w zaciszu własnego domu. Spowodowane jest to kolejnymi restrykcjami, które rząd wprowadził w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia. W samo święto, będzie obowiązywał m.in. zakaz przemieszczania się (z wyjątkiem kryzysowych i koniecznych sytuacji), który potrwa od godziny 19.00 - 31 grudnia, do 6.00 rano - 1 stycznia. Podobnie jak w przypadku Wigilii, obowiązuje również ograniczenie dotyczące organizacji imprez, a mianowicie, poza domownikami na miejscu spotkania może przebywać maksymalnie pięć osób (nie wliczane są także osoby, które przyjęły już szczepionkę). W tym okresie zamknięte są również wszelkie miejsca o charakterze rozrywkowym, jak np. kluby taneczne.

W związku z powyższym, wiele osób jest zmuszonych do rezygnacji z hucznej zabawy sylwestrowej w tym roku, na rzecz spokojniejszego spędzenia czasu w miejscu zamieszkania. Nie oznacza to jednak, iż musimy całkowicie porzucić myśl o rozrywce tego wieczora. Tym bardziej, iż jest co świętować. Choćby to, że tak ciężki dla całego świata rok 2020 dobiega już końca i trzeba mieć nadzieję, iż następny przyniesie nam powrót do względnej normy oraz opanowanie pandemii. Poza tym, każdy z nas z pewnością ma własne życzenia i postanowienia związane z 2021 rokiem. Tak więc nie pozwólmy, aby restrykcje zaćmiły ten wyjątkowy dzień w roku i wprowadźmy się w dobrą atmosferę. Pomóc w tym mogą ciekawe produkcje filmowe w sylwestrowym klimacie. Oto kilka propozycji:

Motyw przewodni filmu czyli sylwester w roli głównej

Sylwester w Nowym Jorku

Nazwa zobowiązuje, więc zaczynamy od filmu Sylwester w Nowym Jorku z 2011 roku. Jest to amerykańska komedia romantyczno-obyczajowa w gwiazdorskiej obsadzie, m.in. Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Zac Efron, Halle Berry czy Hilary Swank. Obraz ukazuje kilka, z pozoru odrębnych historii, dziejących się podczas sylwestra. Jak się jednak okazuje, losy bohaterów łączą się ze sobą w różny, często zaskakujący sposób. Dowcipna i lekka produkcja jest obecnie dostępna m.in. na platformie Netflix, YouTube oraz w sklepie Google Play.

Cztery pokoje

Czasami także w sylwestra przyda się coś mocniejszego i nie mówię tu o napojach wyskokowych, ale o dobrej, filmowej dawce adrenaliny. Taką z kolei zapewni wam film Cztery pokoje z 1995 roku, złożony z czterech odrębnych historii, które łączy czas i miejsce – sylwestrowa noc w tym samym hotelu, a także jeden pechowy boy hotelowy, nie spodziewający się tak ciężkiego pierwszego dnia (a raczej nocy) pracy. Co ciekawe, każda z opowieści została napisana i nakręcona przez innego reżysera, a mianowicie: Quentina Tarantino, Roberta Rodrigueza, Allison Anders oraz Alexandre’a Rockwella. Podziw może wzbudzać także obsada, w której znaleźli się m.in. Antonio Banderas, Tim Roth, Bruce Willis i Salma Hayek. Tytuł dostępny na: HBO Go, iTunes Store, Ipla i Chili.tv.

Ocean’s 11 (Ryzykowna gra)

Zanim przejdziecie dalej z myślą już to widziałem, zatrzymajcie się na chwilkę. Nie chodzi bowiem o kasowy przebój z 2001 roku z Georgem Clooney’em na czele, ale o jego świetny pierwowzór z 1960 roku - Ocean’s 11 (Ryzykowna gra). Komedia przedstawia losy jedenastu kolegów, którzy poznali się w trakcie służby wojskowej podczas II Wojny Światowej i po latach spotykają się, aby obrabować pięć kasyn w Las Vegas, w ciągu jednej, sylwestrowej nocy. Film zdecydowanie nie ustępuje swojej młodszej wersji, nie tylko pod względem jakości (można nawet pokusić się o stwierdzenie, że ją w tym przewyższa), ale również w kontekście gwiazdorskiej obsady, w której znaleźli się m.in. Frank Sinatra, Dean Martin, czy Sammy Davis Jr. Film obejrzycie za pośrednictwem: Amazon Prime Video, TouTube i iTunes Store.

Dziennik Bridget Jones

Dziennik Bridget Jones szturmem zdobył serca milionów fanów na całym świecie. Pechowa główna bohaterka podczas samotnej nocy sylwestrowej postanawia, że zmieni swoje życie. Jej perypetie, wpadki, zmagania, radości oraz miłosne uniesienia są przedstawione w filmie w okresie od pamiętnego Nowego Roku, do następnego, który stanowi kulminację przygód sympatycznej i niezbyt rozgarniętej Bridget. Produkcję można znaleźć na: Netflix, Amazon Prime Video oraz Chili.tv.

Lejdis

Choć film Lejdis nie jest stricte kojarzony z sylwestrem, to gdy przypomnimy sobie fabułę, okazuje się, że ten wyjątkowy dzień odgrywa w nim istotną rolę. Podobnie jak w przypadku Dziennika Bridget Jones, śledzenie historii czterech przyjaciółek rozpoczynamy od przyjęcia sylwestrowego. Różnica polega jednak na tym, że bohaterki nie lubią konwenansów i obchodzą go w środku lata. Każda z pań ma własne życzenia „noworoczne”, a to czy się one spełnią i jak potoczy się ich życie, zacznie być weryfikowane jeszcze podczas tej wyjątkowej nocy. Kulminacja fabularna również ma miejsce równo rok od pamiętnej imprezy, podczas kolejnego, letniego sylwestra. Taka „babska” propozycja na sylwestrowy wieczór, do obejrzenia na: Netflix, Player.pl, Cineman, Chili.tv, vod.pl, CDA Premium, Canal+ i Play Now tv.

Pocałunek o północy

Pocałunek o północy to jedyny na liście przedstawiciel kina niezależnego, ale obraz jest intrygujący, specyficzny, wciągający i wart polecenia. To historia borykającego się z samotnością mężczyzny, po serii życiowych niepowodzeń. Za namową kolegi, bohater postanawia założyć konto na portalu randkowych i znaleźć w ten sposób towarzystwo na sylwestrowy dzień i noc. Kim okaże się jego wybranka i do czego doprowadzą te wydarzenia? Czy to film o miłości, a może wręcz przeciwnie? Przekonajcie się sami. Obraz dostępny na CDA Premium i vod.pl.

Nie ma to jak dobra kulminacja

Sylwester nie musi być motywem przewodnim filmu, aby odegrać w nim istotną rolę. Równie dobrze może być kulminacją, początkiem lub punktem zwrotnym historii, a nawet zrobić na widzu wrażenie zaledwie podczas jednej sceny czy fragmentu.

Strange Days

Dla wielu osób, ten rok upłyną m.in. pod znakiem wyczekiwania na premierę Cyberpunk 2077. Bez względu na perypetie i losy gry, trzeba przyznać, że klimat cyberpunkowej przyszłości jest niesamowity i niewiele jest produkcji, którym udało się go oddać. Jednym z takich filmów jest Strange Days z 1995 roku, w reżyserii Kathryn Bigelow (prywatnie, byłej zony Jamesa Camerona). Ostatnie dni przed końcem 1999 roku i rozpoczęciem nowego milenium, dystopijny obraz świata, handel przeżytymi przez ludzi doznaniami i były policjant, który trafia na zapis śmierci słynnego rapera. Czy bohater przetrwa sylwestra i doczeka XXI wieku? To naprawdę ciekawy i mroczny thriller, dodatkowo okraszony dobrą grą aktorską, w wykonaniu m.in. Ralpha Fiennesa, Juliette Lewis i Angeli Basset. Tytuł do znalezienia na CDA Premium.

Kiedy Harry poznał Sally

Kiedy Harry poznał Sally to klasyka filmów o relacjach damsko-męskich w najlepszym wydaniu i jeśli nie mieliście okazji go obejrzeć, to koniecznie nadróbcie te zaległości. Harry Burns i Sally Albright poznali się w tuż po zakończeniu studiów, ale potem ich drogi się rozeszły. Po pięciu latach spotykają się ponownie, przypadkowo podczas podróży samolotem. Od tej pory widują się wielokrotnie, spędzając czas na rozmowach m.in. o życiu i swoich kolejnych związkach. Żadne z nich nie chce przyznać, że to co ich łączy, to nie tylko przyjaźń. Idealna propozycja na sylwestrowy wieczór we dwoje, z refleksyjną i nie przesłodzoną historią o miłości, z Billym Crystalem i Meg Ryan w rolach głównych. Kiedy Harry poznał Sally obejrzycie dzięki: Amazon Prime Video YouTube, Filmy Google Play, iTunes Store, CDA Premium.

Zupełnie jak miłość

To już propozycja dla pragnących „słodszej wersji” Kiedy Harry poznał Sally, o romantycznej relacji z przeszkodami na drodze, m.in. w postaci byłego partnera. Oliver Martin i Emily Friehl spotykają się pierwszy raz w 1997 r. na lotnisku w Los Angeles. Po spędzonym wspólnie dniu, ich drogi się rozchodzą. Trafiają na siebie ponownie po trzech latach, na tym samym lotnisku i umawiają się na randkę, podczas przyjęcia sylwestrowego. Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem i co do tego ma były partner Emily? Dowiecie się za pośrednictwem: Amazon Prime Video (w oryginalnej wersji językowej) i na CDA Premium.

Wyjątkowa scena

Carol

Carol to losy wyjątkowej relacji dwóch kobiet, które łączy uczucie pomimo niesprzyjających czasów, opinii społecznej i podziałów klasowych. Dramat kostiumowy z miłością i rozterkami w roli głównej, w wykonaniu dwóch utalentowanych aktorek - Cate Blanchett i Rooney Mara. Oskarowy obraz, dla miłośników dobrego i esencjonalnego kina. Gdzie tu sylwester? Och jest, w pewnej konkretnej i niezwykle istotnej dla całej historii scenie. Nic więcej nie mogę ujawnić bez spojlerów, a tego grzechu nie popełnię. Dowiedzcie się sami, za pośrednictwem: Amazon Prime, vod. Pl, Cineman lub Moje ekino, CDA Premium.

Nić widmo

Skoro o miłośnikach dobrego, ambitnego kina mowa, to pozycją obowiązkową jest Nić widmo. Bardzo mocne dzieło o pożądaniu, obsesji i zazdrości, stworzone przez Paula Thomasa Andersona, a w roli głównej zobaczymy, jak zwykle doskonałego Daniela Day-Lewisa. Poza grą świetną aktorską, tytuł jest również widowiskiem wizualnym, a niemal każda z poszczególnych scen jest wyjątkowa i godna osobnego podziwiania. Jedna z nich jest właśnie bal sylwestrowy, zapierający dech w piersiach i niemal przerażająco perfekcyjny. Obraz dostępny na: YouTube, Filmy Google Play, iTunes Store, Rakuten, Chili.tv, CDA Prmium.

Nasza listę możecie uzupełnić o premiery filmowe, które Netflix przygotował dla nas na okres świąteczno-sylwestrowy.