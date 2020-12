Filmy oraz seriale w świątecznym klimacie. Netflix, HBO GO i inne...

Nie ma to jak świąteczny klimat, jednak całego Bożego Narodzenia nie spędzimy przy stole z rodziną. Każdy z nas potrzebuje też chwili odpoczynku, a nic nie wpisuje się w świąteczne lenistwo lepiej, niż filmy i seriale. Mamy dla was kilka tytułów, które doskonale wpiszą się w tą wyjątkową atmosferę i podpowiadamy gdzie można je obejrzeć.

Jak co roku w okresie zimowym, najważniejszymi wydarzeniami są Wigilia oraz Święta Bożego Narodzenia i każdy z nas, w ten czy inny sposób się do nich przygotowuje. Kupujemy prezenty, robimy listę zakupów i zastanawiamy się co przygotować na świąteczny stół. W naszych domach pojawiają się choinki, kolorowe lampki i podkreślające klimat ozdoby.

Tegoroczne święta będą jednak wyjątkowe. Wszechobecna pandemia oraz obostrzenia z nią związane spowodowały, że musimy nieco zmodyfikować nasz coroczny harmonogram i to pod wieloma względami. Niestety, przez ograniczoną możliwość spotkań, z niektórymi z naszych bliskich będziemy mogli dzielić te wyjątkowe chwile jedynie w zdalnej formie (nasze porady, jak zorganizować Wigilię online znajdziecie tutaj). Wolny czas natomiast, w większości spędzimy w naszych miejscach zamieszkania. Aby jednak nie popsuło to naszego świątecznego klimatu, możemy zorganizować sobie odpoczynek przy ciekawym filmie lub serialu, który dodatkowo podkręci atmosferę.

Istnieje wiele ciekawych produkcji, w których Święta Bożego Narodzenia stanowią integralną część fabuły lub tło dla przedstawianych historii. Choć większości ludzi świąteczny klimat w filmach kojarzy głównie z bajkami, filmami stricte familijnymi oraz komediami romantycznymi, to nie jest to jedyne rozróżnienie. Przykładem mogą być choćby dwa kultowe filmy: Szklana pułapka oraz Gremliny rozrabiają. W obu przypadkach akcja ma miejsce w Święta Bożego Narodzenia, a klimat ten jedynie podkreśla obserwowane przez nas wydarzenia. Postanowiliśmy stworzyć dla was listę tytułów, na której każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na gust, preferowane gatunki czy swoje ogólne podejście do świąt. Co więcej, niektóre z tych propozycji lepiej oglądać, gdy najmłodsi pójdą już spać. Zapraszamy do lektury.

Filmy w świątecznym klimacie

Kevin sam w domu i W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju

Cóż, skoro zaczęliśmy od klasyków to pozostańmy tu na chwilę. Zarówno Kewin sam w domu, jak i kontynuacji tej historii, w postaci Kevina samego w Nowym Yorku nie trzeba nikomu przedstawiać. Komedie te stały się już swoistą tradycją świąteczną i to do tego stopnia, że gdy jednego roku produkcje te nie miały być emitowane podczas świąt, to oburzeni Polacy masowo zaczęli pisać petycje do telewizji i odnieśli ostatecznie sukces, a cwany chłopak ponownie pokazał, jak radzi sobie z bandytami. Film jest dostępny na: YouTube, vod.pl, CDA Premium i Google Play Store.

W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju to kolejna odsłona serii filmów z legendarnym Chevy Chase’m w roli głównej, powstałych na przełomie 80. i 90. lat. Tym razem, pechowy ojciec rodziny zmaga się z organizacją świąt w swoim domu, problematycznymi krewnymi oraz kolejnymi niepodziewanymi kłopotami, które jak zwykle staną mu na drodze. Komedia jest dostępna na: Google Play Store, YouTube, Rakuten i iTunes.

Świąteczna gorączka

Świąteczna gorączka to komedia, święta bożego narodzenia i akcja w jednym, a jak akcja, to trudno o kogoś lepiej pasującego do tego terminu, niż Arnold Schwarzenegger. Zapracowany i skoncentrowany na sobie biznesmen zapomina kupić swojemu synowi wymarzony prezent na Gwiazdkę. Problem w tym, że jest to najpopularniejsza zabawka w kraju, której zdobycie tuż przed świętami jest niemal niemożliwe. Co jednak jest w stanie zrobić zdesperowany ojciec, aby po raz kolejny nie zawieść swojego dziecka? Wszystko, czyli nawet to, co jest teoretycznie niemożliwe. Idealny film na świąteczne, rodzinne popołudnie znajdziecie na: TouTube, CDA Premium oraz w sklepie Google Play (w oryginalnej wersji językowej).

Cicha noc

Niestety, Wigilia z rodziną nie zawsze oznacza miło spędzonego czasu i radości. Przekona się o tym choćby Adam, bohater polskiej produkcji z 2017 roku – Cicha noc. Akcja filmu dzieje się w ciągu jednego dnia – 24 grudnia, gdy młody chłopak jedzie do rodzinnego domu w konkretnym, przez większość czasu nieznanym widzowi celu. Czy uda mu się go zrealizować? Jak relacje z krewnymi wpłyną na niego i cała rodzinę? Znakomita gra aktorska i mocna historia do polecenia wymagającym widzom, nie obawiającym się ciężkiego klimatu. Tytuł jest dostępny m.in. na serwisach YouTube, Ipla.tv oraz Player.pl, a od grudnia również na platformie Netflix

Family man

Family man nie jest produkcją najnowszą (rok 2000), ale jest to pozycja do nadrobienia dla osób niezaznajomionych z nią i lubiących historie z przesłaniem, w niekoniecznie realistycznym wydaniu. Bohater Family man jest bogatym i odnoszącym sukcesy biznesmenem z Wall Street, który pewnego świątecznego ranka budzi się jako sprzedawca opon z New Jersey, u bogu dziewczyny, którą porzucił 13 lat wcześniej i dwójki ich wspólnych dzieci. Czy to doświadczenie przewartościuje jego priorytety? Flm dostępny na: portalu CDA Premium.

Święta, święta i... znowu święta

Święta, święta i... znowu święta to jedna z najnowszych pozycji na liście. Śledzimy w niej losy mężczyzny nienawidzącego świąt, który po wypadku budzi się rankiem 24 grudnia... codziennie. W przeciwieństwie jednak do kultowego Dnia świstaka, nie jest to ten sam dzień, a Wigilie w poszczególnych latach jego życia. Czy wypląta się z tego błędnego koła i powróci do swoich czasów? Sprawdźcie na serwisie Netflix, ponieważ jest to produkcja oryginalna platformy.

Zły Mikołaj

Nie wszystkie komedie są przeznaczone również dla dzieci, nawet te, których motywem przewodnim są święta. Przykładem tego jest Zły Mikołaj z 2003 roku, ze znakomitym Billy Bobem Thorntonem. Główny bohater to zawodowy oszust o niezbyt przyjemnym charakterze. Jednak nawet on (choć tego nie chce) kryje w sobie ludzkie uczucia, które ujawniają się w specyficznej relacji z małym chłopcem i jego atrakcyjną matką. Tytuł znajdziecie na HBO Go, Ipla.tv i Player.pl.

Randki od święta

Film Randki od święta to oryginalny tytuł platformy Netflix, który miał premierę pod koniec października tego roku. Główna bohaterka, grana przez Emmę Roberts, poznaje przystojnego Jackson Pieretti. Oboje są singlami, którzy mając dość nagabywań ze strony rodziny zawierają pakt: będą towarzyszyć sobie nawzajem podczas wszelkich świąt (w tym Bożego Narodzenia) oraz uroczystości rodzinnych, a w ich trakcie udawać parę. Lekka i zabawna historia romantyczna, w sam raz na świąteczny seans.

Czarne święta i Uważaj, kochanie

Pozostańmy w klimacie nie dla najmłodszych, ale już nie w komediach. W końcu, kto powiedział, że filmy świąteczne nie mogą być straszne? Dobrym przykładem są dwie produkcje z dreszczykiem - Czarne święta i Uważaj, kochanie. Pierwszy z nich, jest dostępnym na CDA Premium, Youtube i w sklepie Google Play, remake’m produkcji z 1976 roku pod tym samym tytułem. Czarne święta to klasyczny slasher o grupie młodych dziewczyn, które podczas Bożego Narodzenia walczą o przetrwanie w starciu z psychopatycznym mordercą.

Niemal identyczną fabułę znajdziecie w Krwawych świętach z 2006 roku, dostępnych na Ipla.tv i na CDA Premium.

Drugi film - Uważaj, kochanie, nie ma już tak oczywistej fabuły, choć wydaje się dość klasyczny: ładna opiekunka oraz jej młody podopieczny spędzają spokojny wieczór, gdy dochodzi do włamania. Czy jednak wszystko jest takie, jak się wydaje? Produkcję znajdziecie na platformie Chili tv, Rakuten oraz iTunes Store.

Listy do M

Zajdźmy trochę na ziemię (a może i nie) za sprawą naszej rodzimej produkcji - Listy do M. Jeśli oglądaliście film – nic nie zaszkodzi, aby w święta odświeżyć sobie losy kilku osób, które w głębi duszy tęsknią za uczuciem i miłością, niekoniecznie damsko-męską. W wyniku splotu różnych wydarzeń oraz spotkań, ich życie zmienia się w czasie Świąt Bożego Narodzenia. To jeden z ciekawszych polskich filmów romantyczno-obyczajowych ze świętami w tle. Dodatkowym bonusem jest podwójna kontynuacja, w postaci Listy do M 2 i Listy do M 3. Nagrano również czwartą część, jednak w nie miała ona jeszcze premiery. We wszystkich przypadkach, w obsadzie znalazły się najsłynniejsze polskie nazwiska. Produkcje znajdziecie na: Player.pl i vod.pl, natomiast 2 i 3 część obejrzycie dodatkowo na Ipla.tv.

To właśnie miłość

To właśnie miłość to film, który spodoba się zarówno fanom Listów do M, jak i tym, którym polska produkcja nie przypadła do gustu. Można powiedzieć, że jest to pierwowzór naszego świątecznego hitu (polscy twórcy nawet okładkę zapożyczyli). Film z 2003 roku to splot dziesięciu, z pozoru różnych historii, które ostatecznie przeplatają się ze sobą i wszystkie dzieją się w okresie około świątecznym. Głównymi atutami filmu są ciekawe i różnorodne postacie, sprawnie skonstruowany scenariusz, znakomita gra aktorska oraz obsada z najwyższej półki, w tym m.in. Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Bill Nighy i Keira Knightley. Kultowy już film znajdziecie na: Amazon Prime Video oraz CDA Premium.

Krampus. Duch świąt

Krampus. Duch świąt to pozycja „dla tych, co się lubią bać”. Niech nie zmyli was tytuł, Krampusa nie chcecie spotkać, ponieważ jest on kompletnym przeciwieństwem Świętego Mikołaja i w Wigilię przekona się on tym pewna amerykańska rodzina. To dość lekki, a jednocześnie mroczny horror w klimacie fantasy, który przekona was o wartości rodziny i celebrowania świąt, a jeśli nie… Cóż, film pokaże wam, co się może wydarzyć. Produkcja dostępna na: Player.pl, Youtube, Rakuten, Chili tv, a także w sklepach Google Play oraz iTunes Store.

Holiday

Holiday zadebiutował w 2006 roku i podbił serca miłośników romantycznych, acz nie przesłodzonych historii. Dwie zmęczone życiem kobiety, które przezywają załamanie w wyniku niedawnych niepowodzeń miłosnych, postanawiają zamienić się miejscami zamieszkania na czas nadchodzących świąt. Amerykańskie Los Angeles vs Angielska mała wieś, nowoczesna willa vs uroczy domek, dobroduszny i wesoły asystent vs przystojny brat po przejściach. Do tego przyjemna dawka refleksji nad życiem, przemijaniem i miłością. Tytuł jest możliwy do obejrzenia: Amazon Prime Video, Rakuten, Chili tv, iTunes Store i sklepie Google Play.

Miasteczko Halloween

Teraz coś dla fanów dobrej dozy szaleństwa, humoru, refleksji, a także niezwykłej kreatywności oraz talentu Tima Burtona – Miasteczko Halloween z 1993 roku. Tytuł może po części mylić ponieważ historia toczy się w okresie Świąt Bożego Narodzenia, w krainie zamieszkałej przez dziwne i trochę przerażające istoty, które są ucieleśnieniem Święta Halloween. Zamieszkujący ją Jack Skellington postanawia porwać Świętego Mikołaja i zająć jego miejsce. Co z tego wyniknie? Przekonajcie się podczas seansu, okraszonego fantastyczną oprawą wizualną. Tytuł znajdziecie na: vod.pl, Chili tv, iTunes Store i Google Play Store.

Seriale ze Świętami Bożego Narodzenia w tle

Facet na święta

Jeśli chcielibyście „utknąć” przy seansie na dłużej to jest klika seriali, które zaoferują wam świąteczny klimat. Jednym z nich jest nowsza produkcja Facet na święta. Pewnie niejeden singiel jest zmęczony pytaniami o partnera, zadawanymi przez rodzinę przy świątecznym stole. Otóż, bohaterka serialu – Johanne też ma i postanawia pilnie znaleźć kogoś, kto będzie jej towarzyszył na najbliższym takim spotkaniu z krewnymi. Czy znajdzie kogoś odpowiedniego i czy wyniknie z tego coś więcej? Przekonajcie się sami. Romantyczno – obyczajowa produkcja jest serialem oryginalnym platformy Netflix.

Opowieść wigilijna

Któż z nas nie oglądał adaptacji lub nie czytał tej klasycznej historii, autorstwa legendarnego Charlesa Dickensa. Zeszłoroczna wersja to trzyodcinkowy, aktorski serial, który jest interpretacją klasycznego dzieła. Co przemawia za zapoznaniem się właśnie z tą Opowieścią wigilijną? Między innymi gęsty klimat, urzekająca oprawa wizualna, zdolna obsada (Guy Pearce, Stephen Graham, Tom Hardy i Andy Serkis) oraz twórcy: scenariusz - nominowany do Oscara Steven Knight i reżyseria - Nick Murphy (szepty i serial Mgła). Serial dostępny na: HBO Go, Player.pl oraz Ipla.tv.

Czas tajemnic i Trzy dni świąt

Czas tajemnic i Trzy dni Świąt to kolejne oryginalne seriale Netflixa. Są to historie dramatyczno – obyczajowe o kobietach i więzach rodzinnych, których głównym odniesieniem jest okres Bożego Narodzenia. Czas tajemnic to niemiecka produkcja o zagmatwanych relacjach trzech pokoleń kobiet: babci, matki i córki. Podczas świątecznego spotkania wyjdą na jaw rodzinne sekrety i wydarzenia, mające wpływ na losy całej rodziny. Trailer serialu dostępny tutaj.

Są tajemnice, których lepiej nie ujawniać

Natomiast bohaterkami hiszpańskiego serialu Trzy dni Świąt są cztery siostry, przechodzące kryzysy i przeżywające dramaty w różnych okresach, jednak zawsze podczas Świąt Bożego Narodzenia. Znakomita, zagmatwana historia i mroczna tajemnica rodzinna w tle. Oba tytuły dostępne są jedynie na platformie Netflix. Zwiastun można obejrzeć tutaj.

Happy!

A po poważnych klimatach, dawka prawdziwego szaleństwa - Happy!. Niezrównoważony, wredny i autodestrukcyjny bohater? Jest. Namolny, wymyślony przyjaciel? Jest. Porwana mała dziewczynka? Jest. Gdzie tu święta zapytacie? Fabuła toczy się właśnie podczas Świąt Bożego Narodzenia, a za porwaniem dziewczynki stoi jeden z najbardziej przerażających Mikołajów, jakich przyszło wam oglądać. Duża dawka przemocy, brzydkich słów, szalonej akcji, dziwnych postaci, a do tego przesłodki i komiczny niebieski jednorożec. Nie mówcie, że nie ostrzegaliśmy. Tytuł dostępny na platformie Netflix.

Do oglądania takiej ilości ciekawych filmów i seriali w świątecznym klimacie, z pewnością przyda się telewizor.