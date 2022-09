Filmy z GTA 6 w sieci to nie przeciek tylko kradzież. Nazywajmy rzeczy po imieniu

Wycieki są czymś, z czym w ostatnim czasie mamy do czynienia niemal każdego tygodnia. Ten związany z GTA 6 przelał jednak szalę goryczy.

Wyobraź sobie, że pracujesz nad czymś ze swoim zespołem od kilku dobrych lat. Każdego dnia starasz się, aby gra, która dopiero za kilka lat trafi na rynek była czymś wielkim. Czymś, co być może wyznaczy nowe standardy. Ktoś postanawia jednak bez twojej zgody i wiedzy ukraść od ciebie materiały przedstawiające rozgrywkę i umieścić je w sieci. Ty wiesz, że to co wyciekło zawiera kilka błędów i niedociągnięć, które albo już zostały poprawione albo znajdują się na długiej liście elementów do dopracowania. Do premiery zostało jeszcze przecież dużo czasu a tak właśnie wygląda proces produkcyjny. Ludzie jednak ocenią grę po tym, jak widzą ją na opublikowanej rozgrywce i część z nich powie już teraz, że nie ma na co czekać. Przykre, prawda?

Kto jest za to odpowiedzialny?

Nie ma oficjalnych informacji mówiących o tym, kto stoi za kradzieżą materiałów związanych z GTA VI z serwerów Rockstara. Wiele osób jednak wskazuje jednego człowieka. Za wszystkim ma stać 16-latek z Wielkiej Brytanii, który jest członkiem hakerskiej organizacji Lapsuss. Wcześniej dał się poznać po złamaniu zabezpieczeń m.in. takich firm jak Uber, Okta, Samsung, Nvidia, Microsoft czy Ubisoft. Co jednak ciekawe, nie on umieścił filmy w sieci. Jest to fizycznie niemożliwe, ponieważ od początku tego roku przebywa w angielskim zakładzie karnym.

Trzeba też powiedzieć o tym, że osoba odpowiedzialna za publiczne udostępnienie materiałów chciałaby się na całej sytuacji wzbogacić. W wątku na GTA Forum możemy przeczytać wpis anonimowego użytkownika:

Ok, więc to nieoczekiwanie rozeszło się viralowo, obudziłem się z 3000 wiadomościami na Telegramie. Jeśli jesteś pracownikiem Rockstar lub Take 2 i próbujesz się ze mną skontaktować, wyślij mi wiadomość zawierającą 22559219889638875756 na Telegramie lub możesz napisać do mnie na [email protected] ze swojego firmowego adresu e-mail. Postaram się wkrótce przeczytać wszystkie te odpowiedzi – zamierzam wynegocjować umowę.

Nie jest to oczywiście napisane wprost, ale z treści postu wynika wprost, że ten człowiek oczekuje gartyfikacji finansowej w zamian za zaprzestanie dalszego udostępniania kolejnych materiałów. A pamiętajmy, że do tej pory w sieci pojawiło się ich około 90 (screeny i filmy).

Twórcy gier wspierają Rockstar

Z wyciekiem do sieci materiałów z gier mamy do czynienia niestety bardzo często. Twórcy, którzy w swojej karierze mierzyli się z takimi przypadkami mocno wspierają swoich kolegów po fachu. Neil Druckmann, który z podobną sytuacją miał do czynienia przy okazji tworzenia The Last of Us Part II napisał:

Do moich kolegów deweloperów, których dotknął ostatni przeciek, wiedzcie, że choć w tej chwili wydaje się to przytłaczające, to minie. Pewnego dnia będziemy grać w waszą grę, doceniając rzemiosło, a przecieki zostaną umieszczone w przypisie na stronie Wikipedii. Nie przestawajcie działać. Kontynuujcie tworzenie sztuki.

Kilka słów dorzucił także Paweł Sasko z CD Projekt RED:

Strach pomyśleć, przez co przechodzi teraz zespół Rockstara. Lata jego pracy są rozgrzebywane, analizowane, błędnie rozumiane, wyrywane z kontekstu i „memowane”. Przemysł gier wideo zna to o wiele za dobrze. Pomóż to zmienić i nie angażuj się w przecieki.

Co dalej z GTA 6?

Sam Rockstar także nie milczy w tej sprawie. Na kanałach dewelopera pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym możemy przeczytać:

Niedawno doświadczyliśmy włamania do sieci, w którym nieupoważniona osoba trzecia nielegalnie uzyskała dostęp do poufnych informacji z naszych systemów i pobrała je, w tym wczesne nagrania z następnego Grand Theft Auto. W tej chwili nie przewidujemy żadnych zakłóceń w naszych usługach gier na żywo ani żadnego długoterminowego wpływu na rozwój naszych bieżących projektów. Jesteśmy bardzo rozczarowani, że w ten sposób udostępniono szczegóły naszej kolejnej gry. Nasza praca nad następną grą Grand Theft Auto będzie kontynuowana zgodnie z planem i pozostajemy jak zawsze zaangażowani w dostarczanie Wam, naszym graczom, wrażeń, które naprawdę przekraczają Wasze oczekiwania. Wkrótce podamy więcej szczegółów i oczywiście wprowadzimy Was do naszej następnej gry, gdy będzie gotowa. Dziękujemy wszystkim za nieustające wsparcie w tej sytuacji.

Czy rzeczywiście cała sytuacja nie wpłynie negatywnie na proces produkcji? Pierwsze dni po takim wydarzeniu na pewno nie są łatwe. Co więcej, na pewno wprowadzane są dodatkowe środki bezpieczeństwa, które mogą wpłynąć np. na pracę zdalną. Rockstart nie powie tego wprost, jednak kradzież tak wielu danych może negatywnie wpłynąć na proces produkcyjny. Przynajmniej w nadchodzących tygodniach.

Miejmy jednak nadzieję, że nie potrwa to długo i już wkrótce będziemy mogli zobaczyć oficjalne materiały ukazujące jedną z najbardziej wyczekiwanych gier tej dekady.