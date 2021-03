FinTech - co to takiego i dlaczego warto to wiedzieć?

FinTech jest nierozerwalnie związany z rozwojem współczesnych technologii - a zwłaszcza internetu i sieci mobilnych. Na czym polega, jak działa i co trzeba o nim wiedzieć? Wyjaśniamy - przeczytaj i dowiedz się tego!

Spis treści

Czym jest FinTech?

Najlepiej zacząć od samej nazwy. FinTech to skrót od słów angielskich słów "financial technology" czyli technologie finansowe. Warto zauważyć, że możemy spotkać zarówno pisownię FinTech, jak i Fintech. Jak się łatwo domyślić, terminem tym określa się rozwiązania związane ze świadczeniem usług finansowych za pośrednictwem sieci - zaczynając od bankowości internetowej, kończąc na płatnościach online i programach lojalnościowych oraz cashback.

Warto zauważyć, że w Polsce FinTech rozwija się bardzo dynamiczne - na przykład pod względem osób korzystających z bankowości internetowej plasujemy się na jednym z czołowych miejsc w Europie. Jak możemy zresztą przeczytać na stronie Komisji Nadzoru Finansowego: "polscy konsumenci pozytywnie przyjmują trend cyfryzacji i chcą korzystać z innowacyjnych usług finansowych z wykorzystaniem zdalnych kanałów elektronicznych, głównie poprzez sieć Internet i urządzenia mobilne".

Zauważmy jednak pewną istotną rzecz - FinTech nie jest równoznaczny sprzedaży online. Samo prowadzenie handlu w sieci, np. za pośrednictwem własnego sklepu, to nie jest jeszcze FinTech - jednak są nim zastosowane rozwiązania związane z płatnościami, np. obsługa BLIK. Można pokusić się o sporządzenie listy usług, które podpadają pod definicję FinTechu:

obsługa płatności online (ePłatności, Przelew24, PayPal, PayU, BLIK, AliPay i podobne)

bankowość elektroniczna i mobilna (iPKO i inne banki)

parabanki i firmy pożyczkowe (Vivus, Wonga, itp.)

kantory internetowe (Cinkciarz.pl i inne)

płatności związane z usługami komunikacyjnymi (Uber, moBilet, itp.)

ubezpieczenia online (Santander, itp.)

aplikacje do płatności mobilnych (Apple Pay, Android Pay)

Ponadto możemy dodać do tego także porównywarki cen (jak Ceneo), platformy aukcyjne - jak allegro - oraz porównywarki kredytów, ubezpieczeń, itp. Kwalifikuje się do tych rozwiązań także afiliacja - czyli jeśli zobaczysz na jakiejś stronie produkt, klikniesz w podany tam link i zakupisz go na stronie sprzedawcy, właściciel witryny, z której przyszedłeś, otrzyma pewien procent od transakcji.

Jakie zalety ma FinTech?

FinTech to przede wszystkim wygoda dla konsumenta. Nie musisz nosić ze sobą portfela - czy to taksówka, czy hipermarket, możesz dokonać płatności swoim smartfonem lub kartą bankową. W przypadku rozwiązań takich, jak wspomniany Google Pay, możemy dodać do jednego konta kilka kart z różnych banków i korzystać z nich według własnego uznania. Zakupy online również mogą być wykonywane za pośrednictwem smartfona lub jednej z usług (np. szybkich przelewów). Jakie są pozostałe zalety? Oto najważniejsze:

szybkość transakcji - w przeciwieństwie do tradycyjnych przelewów bankowych, w których czas oczekiwania na odbiór przesłanych pieniędzy wynosi do 24 h, szybkie płatności online umożliwiają natychmiastowe przekazanie pieniędzy pomiędzy stronami transakcji;

wygoda korzystania - zakupy przy użyciu rozwiązań FinTech wymagają tylko zalogowania się na konto lub potwierdzenia płatności;

brak przywiązania do jednego urządzenia - masz cały czas dostęp do swoich środków bez konieczności używania cały czas jednego urządzenia, np. po zmianie smartfona na nowym nie ma problemu z działaniem Apple Pay lub Google Pay;

błyskawiczny dostęp do informacji - dzięki porównarkom kredytów, ubezpieczeń oraz produktów nie musisz już spędzać czasu na samodzielnym wyszukiwaniu najlepszych ofert; ich zgromadzenie w jednym miejscu daje Ci od razu to, czego szukasz!

możliwość załatwienia sprawy z dowolnego miejsca na świecie - firmy sprzedające ubezpieczenia lub kredyty online nie wymagają od Ciebie przychodzenia do biura czy placówki, dzięki rozwiązaniom FinTech wszystko załatwisz online. Podobnie rzecz się ma za zakupami online - wystarczy urządzenie z połączeniem internetowym i możesz załatwiać swoje sprawy, gdziekolwiek jesteś.

FinTech a bezpieczeństwo

Skoro mamy do czynienia z pieniędzmi, istotne stają się zabezpieczenia. Tym bardziej, że przy transakcjach online podaje się swoje dane osobowe, np. adres dostawy zamówionego produktu, a tu dodatkowo pojawia się jeszcze konieczność spełniania wymogów RODO. Na szczęście w tym aspekcie istnieją stosowane regulacje prawne, które dany podmiot musi spełniać, aby móc świadczyć usługi finansowe. Jeśli zaś chodzi o same bezpieczeństwo transakcji, tu piłka znajduje się po stronie firm świadczących usługi związane z płatnościami. W przypadku banków i instytucji finansowych praktycznie każda z nich posiada swoje własne oprogramowanie ochronne, dbające o bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

Jak to jednak bywa - cybeprzestępcy potrafią znaleźć sposoby na udoskonalanie metod i wektorów ataków, dlatego wciąż konieczne jest usprawnianie mechanizmów ochronnych. Na szczęście zajmują się tym wysokiej klasy specjaliści, dlatego też w ciągu ostatnich lat nie doszło do żadnych incydentów na tym obszarze. Można więc wykazać się zaufaniem dla FinTechów i spokojnie, w wygodny sposób załatwiać swoje sprawy online.

Grafika główna: Revoult