Finał 10 edycji Top Model - jak głosować na ulubioną uczestniczkę?

Widzowie mogą zdecydować, kto wygra jubileuszową edycję programu "Top Model" głosując na swoją faworytkę. Jak jednak to zrobić?

Dziś, 24 listopada o godzinie 21:30 odbywa się finał 10 edycji programu "Top Model", który jest jednym z popularniejszych oryginalnych produkcji stacji TVN. Pierwsza emisja miała miejsce w roku 2010, kiedy to okazało się, że założenia programu wzbudzają ogrom zainteresowania. Dziś trwa już 10 edycja, w którym to grupa jurorów złożona z Joanny Krupy, Kasi Sokołowskiej, Marcina Tyszki oraz Dawida Wolińskiego ocenia predyspozycje amatorów pragnących zostać gwiazdą świata mody. Pod koniec programu jednak to nie oni, a widzowie wybierają najlepszą modelkę lub najlepszego modela edycji.

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna 10 edycji "Top Model"

O wygraną walczą trzy uczestniczki: Nicole Akonchong, Julia Sobczyńska oraz Dominika Wysocka. W poprzednim, 12 odcinku, widzowie mieli okazję obserwować dziewczyny podczas pracy na wybiegach na Fashion Week w Pradze. Zdecydowaną faworytką jury była Nicole, jednak nie da się ukryć, że Julia, jak i Dominika były przez całą edycję programu równie mocne co ona. Przypomnij sobie, co działo się w poprzednich odcinkach, tutaj.

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu widzowie mają największy wpływ na to, kto zostanie zwycięzcą programu "Top Model". Jest to możliwe dzięki płatnemu głosowaniu SMS, które odbywa się od 17 listopada do ogłoszenia zakończenia podczas transmisji online finału 24 listopada. Aby oddać głos należy wysłać SMS z liczbą przypisaną do konkretnej uczestniczki na numer podany na stronie stacji TVN. Podpowiadamy, że Dominika Wysocka posiada numer 1, Julia Sobczyńska numer 2, a Nicole Akonchong numer 3. Koszt jednego SMS-a to 3,69 zł z VAT.

