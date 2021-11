Finał 10 edycji Top Model już dziś! Gdzie obejrzeć online za darmo?

Dziś wieczorem odbywa się finał 10 edycji programu "Top Model"! Sprawdź, gdzie i jak obejrzeć transmisję na żywo w Internecie?

"Top Model" to jeden z popularniejszych oryginalnych produkcji stacji TVN. Pierwsza emisja miała miejsce w roku 2010, kiedy to okazało się, że założenia programu wzbudzają ogrom zainteresowania. Dziś trwa już 10 edycja, w którym to grupa jurorów złożona z Joanny Krupy, Kasi Sokołowskiej, Marcina Tyszki oraz Dawida Wolińskiego ocenia predyspozycje amatorów pragnących zostać gwiazdą świata mody. Pod koniec programu jednak to nie oni, a widzowie wybierają najlepszą modelkę lub najlepszego modela edycji.

fot. screen ze zwiastuna 10 edycji Top Model

Dziś, 24 listopada o godzinie 21:30 zacznie się finał kręcony na żywo. Program można obejrzeć na kanale stacji TVN, jednak jest to opcja jedynie dla tych posiadających wykupioną tzw. kablówkę. Alternatywą jest strona internetowa Player.pl, gdzie znajdziemy wszystkie programy oraz seriale telewizji TVN. Niestety, nie jest to jednak darmowa usługa. Najtańszy pakiet można zakupić już od 5 zł, który to daje dostęp nie tylko do wszystkich odcinków Top Model, ale także całej biblioteki filmów i seriali. Istnieje jednak sposób, który pozwoli obejrzeć finałowy odcinek 10 edycji online za darmo. Wystarczy w godzinie emisji skorzystać z platformy WP Pilot, gdzie dostępna jest telewizja na żywo.

fot. screen ze zwiastuna 10 edycji Top Model

Do walki o wygraną stają Nicole Akonchong, Julia Sobczyńska i Dominika Wysocka. W poprzednim, 12 odcinku, widzowie mieli okazję obserwować uczestniczki podczas pracy na wybiegach na Fashion Week w Pradze. Zdecydowaną faworytką jury była Nicole, jednak nie da się ukryć, że Julia, jak i Dominika były przez całą edycję programu równie mocne co ona. Przypomnij sobie, co działo się w poprzednich odcinkach, tutaj.