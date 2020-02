Final Fantasy 15 i Wolfenstein: Youngblood już jutro w Xbox Game Pass

Microsoft ogłosił właśnie listę gier, które wzbogacą ofertę Xbox Game Pass w lutym. Wśród dostępnych tytułów pojawią się między innymi Final Fantasy 15 i Wolfenstein: Youngblood.

Usługa Xbox Game Pass jest bezapelacyjnie największym sukcesem Microsoftu podczas tej generacji konsol. Jest to abonamentowa usługa, w ramach której użytkownicy mają dostęp do bogatej biblioteki tytułów. Kwota jaką trzeba zainwestować jest na tyle korzystna, że stojący na czele Xboxa – Phil Spencer, uspokajał niedawno użytkowników, którzy obawiali się podniesienia ceny abonamentu. Choć każdego miesiąca do biblioteki gier dołączają kolejne tytuły, to tym razem Microsoft naprawdę się postarał.

Ogłoszono właśnie, że atrakcyjna oferta usługi zostanie w tym miesiącu wzbogacona o kolejne wyjątkowe produkcje. Już od jutra, nabywcy abonamentu, będą mogli spróbować swoich sił w japońskim hicie – Final Fantasy 15, który zadebiutował w 2016 roku. Następną niespodzianką miesiąca jest najnowsza odsłona kultowej serii o B.J. Blazkowiczu - Wolfenstein: Youngblood, opowiadająca historię dwóch córek słynnego pogromcy nazistów. Oba tytuły przeszły długą drogę od czasu premiery, w trakcie której doczekały się licznych ulepszeń i zostały znacznie wzbogacone. Jeśli nie mieliście okazji nabyć tych produkcji, bądź mieszane recenzje sprawiły, że postanowiliście poczekać – teraz jest doskonała okazja by zobaczyć "o co tyle hałasu".

Już wkrótce, bo 13 lutego, do listy dostępnych gier dołączy również Death Squared od SMG Studio. To wyjątkowa produkcja skierowana do fanów łamigłówek, którzy lubią towarzystwo, bowiem gra została stworzona z myślą o kooperacji. Do wyboru mamy dwa tryby wieloosobowe: tryb story dla dwóch graczy oraz party chaos, zaprojektowany dla grup do czterech osób.

Luty zapowiada się zatem na kolejny udany miesiąc dla abonamentów usługi Xbox Game Pass.

źródło: xbox.com