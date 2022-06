Final Fantasy 16 - premiera, gameplay, trailer, platformy. Sprawdź, co już wiemy

Kultowa seria jRPG powróci już w przyszłym roku. Final Fantasy 16 zapowiada się naprawdę znakomicie. Sprawdźcie, co już wiemy na temat gry.

Seria Final Fantasy bawi nas już od 35 lat, w tym czasie udało się jej uzyskać niemal legendarny status wśród graczy. Nic zatem dziwnego, że najnowsza odsłona cyklu - Final Fantasy 16, wzbudza tyle emocji. Square Enix doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego nie naciska na twórców i pozwala im pracować w spokoju. Na szczęście, japońscy deweloperzy przekazali nam ostatnio bardzo dobre wieści - prace nad grą idą pełną parą i premiera gry nastąpi już w przyszłym roku. Sprawdźcie, co jeszcze wiemy na temat Final Fantasy XVI.

Zespół, pod kierownictwem Hiroshi Takai, wszedł w ostatni etap rozwoju gry i skupia się na jej dopracowaniu, kontynuując marsz w kierunku premiery. Ja osobiście chciałbym im podziękować za ciężką pracę, jaką włożyli w ten projekt - Naoki Yoshida, Square Enix

Final Fantasy 16 - historia i bohaterowie

W Final Fantasy 16 wcielimy się postać Clive'a Rosfielda. Głównym bohaterem kierować będą własne motywacje, ale przy okazji jego los zostanie spleciony z przyszłością całej krainy, którą targają liczne wojny. Z zapowiedzi twórców wynika, że czeka na nas rozbudowana, wielowątkową i emocjonalna przygoda. Jak przystało na grę z serii Final Fantasy, w "szesnastce" nie zabraknie tzw. "summonów", tutaj nazywanych Eikonami. Co ciekawe jednak, odegrają one znacznie większą rolę w historii niż miało to miejsce w starszych odsłonach cyklu.

Oto Clive Rosfield - główny protagonista FFXVI (fot. Square Enix)

Final Fantasy 16 - gameplay

Rozgrywka w Final Fantasy 16 będzie skupiona na akcji, możemy zatem zapomnieć o taktycznym systemie walki z FFVII: Remake. Podczas starć kierować będziemy naszym protagonistom i z dotychczasowych materiałów wynika, że system walki w FFXVI będzie mocno przypominał ten z serii Devil May Cry.

Final Fantasy XVI - trailer

Final Fantasy XVI po raz pierwszy mogliśmy podziwiać w 2020 roku, kiedy to Square Enix zaprezentowało nam premierowy zwiastun produkcji.

Od tamtej pory sporo się jednak zmieniło, co idealnie obrazuje najnowszy trailer Final Fantasy 16 z wydarzenia State of Play.

Final Fantasy 16 - premiera

Potwierdzono już, że premiera Final Fantasy 16 odbędzie się latem 2023 roku. Na dokładną datę debiutu będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

Final Fantasy 16 - platformy

Final Fantasy 16 zmierza na wyłączność PlayStation 5 i PC. Gra nie zadebiutuje na konsolach Xbox i starszych urządzeń od Sony, w tym PS4.

Mając za sobą moc PlayStation 5, chcemy zabrać was na niezapomnianą, opartą na fabule jazdę, która dorówna nawet najbardziej ekscytującemu rollercoasterowi. Zapnijcie więc pasy, czekanie już prawie się skończyło - Naoki Yoshida

Final Fantasy 16 - co z Xbox Series X|S?

Square Enix od lat blisko współpracuje z Sony. Owocem tych działań jest wiele gier, które trafiają wyłącznie na konsole PlayStation. Nie inaczej będzie z Final Fantasy XVI, które, przynajmniej na razie, nie zadebiutuje na konsolach Xbox Series X|S. Niestety, nie wiadomo czy w przypadku tego tytułu jest to jedynie czasowa wyłączność. Warto tu przypomnieć, że ostatnia "pełnoprawna" odsłona cyklu - FFXV, zadebiutowała równocześnie na Xbox i PlayStation, niestety późniejsze gry, jak choćby Final Fantasy VII Remake, omijały już sprzęt amerykańskiego producenta.

Na razie to wszystko co wiemy o Final Fantasy XVI. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to od razu damy wam znać.

