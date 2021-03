Final Fantasy 7 Remake Part 2 sprawi, że wasze PS5 zapłacze

Druga część Final Fantasy 7 Remake już w dniu premiery wyciśnie "ostatnie soki" z konsol PS5.

Współpraca firm Square Enix i Sony od lat układa się bardzo dobrze. Wyrazem tego jest choćby ostatni State of Play, na którym mogliśmy oglądać zapowiedź dodatku Intergrade do Final Fantasy 7 Remake, a także nowej wersji gry dedykowanej PS5. Wiemy również, że na wyłączność nowej konsoli japońskiego producenta powstaje Final Fantasy XVI oraz Final Fantasy 7 Remake Part 2. Na temat tej ostatniej produkcji uzyskaliśmy właśnie nieco nowych informacji.

Tetsuya Nomura - reżyser Final Fantasy 7 Remake Part 2 zdradził w wywiadzie dla magazynu Famitsu, że choć już rozszerzenie Intergrade pozwoli zespołowi wykorzystać część nowych funkcji i dodatkowej mocy, którą zapewnia PS5 (choćby do poprawy oświetlenia czy tekstur), to dopiero kolejna, pełnoprawna odsłona serii pokaże pełen potencjał nowego sprzętu.

Jeśli chodzi o grafikę, to oświetlenie i tekstury są głównymi zmianami [w Intergrade - przyp. red.], ale efekty środowiskowe, takie jak mgła, zostały również dodane, aby jeszcze bardziej zwiększyć poczucie realizmu i zanurzenia w świecie. Jeśli chodzi o adaptacyjne triggery, są one częściowo obsługiwane. Jednakże, jeśli chodzi o wykorzystanie wszystkich funkcji i możliwości PlayStation 5, proszę poczekać na następną grę (Final Fantasy 7 Remake Part 2) , w której będziemy mogli zacząć od zera. - Tetsuya Nomura

Final Fantasy 7 Remake to jedna z lepiej wyglądających gier na PS4. Śmiało możemy zatem założyć, że i na PlayStation 5 czekać będzie na nas olśniewająca oprawa audio-wizualna. Kiedy możemy spodziewać się debiutu Final Fantasy 7 Remake Part 2? Raczej nieprędko, twórcy wciąż milczą na ten temat, a biorąc pod uwagę, że dopiero na 6 czerwca zaplanowana jest premiera Intergrade, to na kolejne przygody Clouda i spółki poczekamy co najmniej do 2022 roku.

Przy okazji, przypominamy, że już od jutra wszyscy posiadacze abonamentu PS Plus będą mogli pobrać Final Fantasy 7 Remake za darmo.

Zobacz również: Oddworld: Soulstorm - posiadacze PS5 z PS Plus otrzymają grę za darmo