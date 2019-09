Final Fantasy 7 Remake - twórcy prezetnują okładkę i nowe materiały

Square Enix opublikowało dzisiaj mnóstwo nowych materiałów związanych z Final Fantasy 7 Remake. Mamy nowe screeny, gameplay oraz okładkę wydania pudełkowego.

Square Enix nie przestaje rozpieszczać graczy wyczekujących premiery Final Fantasy 7 Remake. Opublikowane dzisiaj screeny pozwalają nam bliżej spojrzeć na głównych bohaterów gry, jak Tifa, Barret czy Cloud. Twórcy gry ujawnili również okładkę wydania pudełkowego, która jest pięknym hołdem dla oryginalnej produkcji z 1997 roku.

Najciekawiej jednak prezentuje się nowy materiał z rozgrywką. Pochodzi on z tegorocznych targów Tokyo Games Show, jednak dopiero teraz został on zaprezentowany szerokiej publiczności. Możemy na nim zobaczyć jak drużyna w składzie - Cloud, Tifa, Aerith, walczą z potężnym przeciwnikiem Abzu. W trakcie starcia możemy podziwiać również jak w Final Fantasy 7 Remake prezentuje się summon - Ifrit. Całość trwa nieco ponad 5 minut i zapewniam was, że jest warta waszego czasu.

Square Enix decydując się na remake Final Fantasy 7 wzięło na swoje barki ogromną odpowiedzialność. Dotychczasowe materiały z gry wskazują na to, że japońskiemu producentowi udało się przygotować produkcję, która zaspokoi oczekiwania nie tylko weteranów pierwowzoru, ale również młodszych graczy, którzy zetkną się z legendarną produkcją po raz pierwszy.

Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje 3 marca 2020 roku, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.